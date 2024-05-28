Неизвестный сжёг венки на мемориале Воинской Славы в Кисловодске

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Инцидент произошел минувшей ночью, в результате повредилась часть мемориала и пятиконечная звезда.
Неизвестный сжег все памятные венки, которые появились в день 79-й годовщины победы в ВОВ. Сейчас полицейские проводят проверку и ищут виновников.
«Повреждена бронзовая пятиконечная звезда, через которую поступает пламя огня Вечной Славы. Вместе с этим повредился бордюрный камень вокруг самой звезды», — прокомментировал сити-менеджер Евгений Моисеев.
Он добавил, что от венков осталась одна проволока.
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Хорошо если бы после таких выходок, были не видео с извинениями, а новость "В лесу был найден исполнитель, повешенный за яйца. Следствие предполагает самоубийство"
опять же - камера за ним следит, шум дверей фоном. почему сразу наряд не вызвали?
Это ж скотина…
Радует что в приметной куртке, по таким признакам проще найти
- вот что ему плохого сделали эти венки? в чем заключался его протест? мысль какую он хотел своим этим действом донести до общества?
- Что он дол.бо.ёб
Если его найдут и спросят, то я предвижу ответ: -"просто так!"
Я работая в школе по ремонту и обслуживанию здания, постоянно сталкивался с подобными ответами. Вот поймаешь этого гадёныша, и спрашиваешь- Зачем ты это сломал? Ответ я уже озвучил- "просто так". Я ему- "Ну скажи, что хотел, допустим что-то внутри изучить, или силу свою проверить, или испытать на крепкость, любой ответ приму!" Но нет, ответ единственный, бездумный, потому как мозгов то нет!