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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1456 постов • 61 подписчик подписаться
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Неизвестный сжёг венки на мемориале Воинской Славы в Кисловодске

Неизвестный сжёг венки на мемориале Воинской Славы в Кисловодске

Автор:
28 мая 2024 10:31
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Кисловодск   в мире   енки   идиот   люди   мемориал Воинской Славы   
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Инцидент произошел минувшей ночью, в результате повредилась часть мемориала и пятиконечная звезда.

Неизвестный сжег все памятные венки, которые появились в день 79-й годовщины победы в ВОВ. Сейчас полицейские проводят проверку и ищут виновников.

«Повреждена бронзовая пятиконечная звезда, через которую поступает пламя огня Вечной Славы. Вместе с этим повредился бордюрный камень вокруг самой звезды», — прокомментировал сити-менеджер Евгений Моисеев.

Он добавил, что от венков осталась одна проволока.

Источник:

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Метки: Видео   Кисловодск   в мире   енки   идиот   люди   мемориал Воинской Славы   
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20  комментариев
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1k
DuckTales 2 часа назад
Надо было и самому прыгнуть туда ...
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946
Дмитрий 6 минут назад
Поймать и за яйца над костром подвесить.
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9k
Ntvl 15 минут назад
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1k
АНДРЕЙ 20 минут назад
Надо это туловище ,когда поймают, так же в костёр кинуть.
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1k
Kolebator 21 минуту назад
если поймают размазывая сопли будет извиняться и все
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944
Алексей Полчаса назад
Опять, небось, очередной дебил решил денег с укропитеков заработать.
Хорошо если бы после таких выходок, были не видео с извинениями, а новость "В лесу был найден исполнитель, повешенный за яйца. Следствие предполагает самоубийство"
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24k
Killgrave Полчаса назад
Вскрылось и вскрывается много уродов. Не надо с ними медлить и разбираться - расстрел или пожизненное.
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3k
Игорь 44 минуты назад
камеру не могли получше поставить?
опять же - камера за ним следит, шум дверей фоном. почему сразу наряд не вызвали?
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1k
Дмитрий 49 минут назад
мразь.
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17k
_delphin_ Час назад
Приэльбрусье. Почти Кавказ. Надо перенимать опыт соседей.
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2k
Михаил Час назад
Епнуть...
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10k
Alex 2 часа назад
Сжечь живьем ублюдка.
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1k
surgy 2 часа назад
Слов нет приличных
Это ж скотина…
Радует что в приметной куртке, по таким признакам проще найти
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
с*ки сам них*я не делают..разрешите хотя бы простым гражданам таких ублюдков линчевать..без последствий уголовного дела...сразу всё прекратится.
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14k
Copycat 2 часа назад
ну это такой же дурак как и те которые сжигают коран или тору и ещё по всякому пытаются разозлить людей

- вот что ему плохого сделали эти венки? в чем заключался его протест? мысль какую он хотел своим этим действом донести до общества?
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