Самые странные официанты – в Таиланде

Кафе под открытым небом в Бангкоке очень быстро прославилось за счет гипер-странной концепции официантов.

В Таиланде с нравами еще посвободнее, потому в официанты тут нанимают только мускулистых мужчин, согласных работать в юбке, пеньюаре, вообще в любой женской откровенной одежде.

Эх, дорогое развлечение

Работают они в ресторане Staneemeehoi, где подаются всяческие моллюски под разными соусами. Потому и цены здесь довольно высокие, однако народ валом валит.