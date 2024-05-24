FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Фоторепортажи 1422 поста • 238 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Фоторепортажи
Самые странные официанты – в Таиланде

Самые странные официанты – в Таиланде

Автор:
24 мая 2024 09:55
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Видео   Таиланд   Юмор   в мире   люди   официанты   работа   фото   
1124
5
1

Как насчет того, чтобы еду к вашему столику приносил вопящий качок в женском пеньюаре? А меж тем в Таиланде это типичный пятничный вечер в ресторане.

Кафе под открытым небом в Бангкоке очень быстро прославилось за счет гипер-странной концепции официантов.

В Таиланде с нравами еще посвободнее, потому в официанты тут нанимают только мускулистых мужчин, согласных работать в юбке, пеньюаре, вообще в любой женской откровенной одежде.

Эх, дорогое развлечение

Работают они в ресторане Staneemeehoi, где подаются всяческие моллюски под разными соусами. Потому и цены здесь довольно высокие, однако народ валом валит.

Все потому что команда официантов там безумная и веселая, это настоящее шоу. Они визжат, как девчонки-старшеклассницы, надувают губы и кокетничают, как подростки.

Глядишь на них и переживаешь постоянный когнитивный диссонанс. Как и ожидалось, что владелец ресторана тоже раньше был бодибилдером, но к 35 решил обзавестись собственным бизнесом. Особых преимуществ и рецептов у него не было, так что решил брать народ тем, чем умеет.

На подготовку кухни ушло месяц, так что рецепты тут не то чтобы уникальные. В Бангкоке полно других ресторанов с морепродуктами, но когда клиенты смотрят на официантов, они забывают – вкусно было или не вкусно. Им было интересно.

Главной целью было рассмешить людей, и его друзья-качки посоветовали ему очевидный вариант. Мужчины в девчачьей одежде – это же так смешно! И без комплексов, это очень раскрепощает посетителей.

Чуть не вылетел в трубу

Сам хозяин Вирасак Маэса признается, что в первый месяц был на грани разорения. У него кафе под открытым небом, а в месяц открытия беспрестанно лили дожди, и посетителей почти не было.

Но как только дожди закончилось, качки заблистали во всем великолепии. Немало помогли вирусные ролики в социальных сетях.

Нашлись и десятки желающих обвинить официантов в сексизме, но тут я мнения не разделяю. Шутка проверяется тем, смешна она или нет. А если все смеются, это лучшее доказательство ее уместности.

Ресторан уже завалили просьбами открыть франшизу. Но сам Вирасака отказывается и не верит, что повторить этот уникальный ресторан можно. Ведь официанты такие веселые, потому что сами предложили такие наряды. А еще настоящие друзья, потому им весело дурачиться на работе.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Фоторепортажи"
Метки: Видео   Таиланд   Юмор   в мире   люди   официанты   работа   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
vasilykopkov Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Остап_Бендер_Задунайский 3 минуты назад

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Доктор 24 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Alex Полчаса назад
Самые странные официанты – в ТаиландеПосмотреть
Самые странные официанты – в Таиланде
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Victor Час назад
Официанты в Таиланде это ерунда. Опаснее "женщины" с "сюрпизом между ног"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3590 постов (3422 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

920815



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Старшие сказали, что помогут найти её»: отец чеченки Заурбековой высказался о побеге дочери из России
«Старшие сказали, что помогут найти её»: отец чеченки Заурбековой высказался о побеге...
Подборка простых и потрясающих фотографий эпохи СССР
Подборка простых и потрясающих фотографий эпохи СССР
Набирающие популярность в сообществах
Реставраторы восстановили советский автобус ЗИЛ-158&nbsp;с&nbsp;прицепом
Реставраторы восстановили советский автобус ЗИЛ-158 с прицепом
Пабло Пикассо – великий художник, любовник и провокатор⁠⁠
Пабло Пикассо – великий художник, любовник и провокатор⁠⁠
Почекань за знаменитостей и забери призы
Почекань за знаменитостей и забери призы
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
На случай обезъёживания

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#автомир#Юмор#авто аварии#Россия#кот#кошка#конфликт#фильм
#животные#автомобили#Прикол#ДТП#собака#история#кино#факты#новости#Девушка
#люди#в мире#интересно#аварии#Автовсячина#интересное#США#полиция#инцидент#биография
Почекань за знаменитостей и забери призы Почекань за знаменитостей и забери призы В Таиланде измеряют, достаточно ли громко ты поёшь гимн В Таиланде измеряют, достаточно ли громко ты поёшь гимн В каждом доме этой деревни живет домашняя кобра В каждом доме этой деревни живет домашняя кобра 72-летний пенсионер выжил после трех суток в джунглях Таиланда 72-летний пенсионер выжил после трех суток в джунглях Таиланда "Зачем мне работать? Я женат": как трудолюбивость выходит тайкам боком "Зачем мне работать? Я женат": как трудолюбивость выходит тайкам боком В Таиланде случился мощный взрыв на складе с пиротехникой В Таиланде случился мощный взрыв на складе с пиротехникой

На что жалуетесь?

Вернуться