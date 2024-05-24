Самые странные официанты – в Таиланде

Как насчет того, чтобы еду к вашему столику приносил вопящий качок в женском пеньюаре? А меж тем в Таиланде это типичный пятничный вечер в ресторане.
Кафе под открытым небом в Бангкоке очень быстро прославилось за счет гипер-странной концепции официантов.
В Таиланде с нравами еще посвободнее, потому в официанты тут нанимают только мускулистых мужчин, согласных работать в юбке, пеньюаре, вообще в любой женской откровенной одежде.
Эх, дорогое развлечение
Работают они в ресторане Staneemeehoi, где подаются всяческие моллюски под разными соусами. Потому и цены здесь довольно высокие, однако народ валом валит.
Все потому что команда официантов там безумная и веселая, это настоящее шоу. Они визжат, как девчонки-старшеклассницы, надувают губы и кокетничают, как подростки.
Глядишь на них и переживаешь постоянный когнитивный диссонанс. Как и ожидалось, что владелец ресторана тоже раньше был бодибилдером, но к 35 решил обзавестись собственным бизнесом. Особых преимуществ и рецептов у него не было, так что решил брать народ тем, чем умеет.
На подготовку кухни ушло месяц, так что рецепты тут не то чтобы уникальные. В Бангкоке полно других ресторанов с морепродуктами, но когда клиенты смотрят на официантов, они забывают – вкусно было или не вкусно. Им было интересно.
Главной целью было рассмешить людей, и его друзья-качки посоветовали ему очевидный вариант. Мужчины в девчачьей одежде – это же так смешно! И без комплексов, это очень раскрепощает посетителей.
Чуть не вылетел в трубу
Сам хозяин Вирасак Маэса признается, что в первый месяц был на грани разорения. У него кафе под открытым небом, а в месяц открытия беспрестанно лили дожди, и посетителей почти не было.
Но как только дожди закончилось, качки заблистали во всем великолепии. Немало помогли вирусные ролики в социальных сетях.
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Нашлись и десятки желающих обвинить официантов в сексизме, но тут я мнения не разделяю. Шутка проверяется тем, смешна она или нет. А если все смеются, это лучшее доказательство ее уместности.
Ресторан уже завалили просьбами открыть франшизу. Но сам Вирасака отказывается и не верит, что повторить этот уникальный ресторан можно. Ведь официанты такие веселые, потому что сами предложили такие наряды. А еще настоящие друзья, потому им весело дурачиться на работе.
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