Ведущая новостей случайно съела муху в прямом эфире

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Ведущая новостей Boston 25 Ванесса Уэлч недавно "полакомилась" мухой. Сперва насекомое пыталось залезть в глаз журналистке, а затем залетело к ней в рот.
Уровень невозмутимости, которому можно позавидовать
Женщина проглотила насекомое и продолжила программу. Зрители оценили профессионализм ведущей.
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