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Ведущая новостей случайно съела муху в прямом эфире

Ведущая новостей случайно съела муху в прямом эфире

Автор:
28 мая 2024 09:33
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Реакция   ведущая   муха   насекомые   новости   
1479
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Ведущая новостей Boston 25 Ванесса Уэлч недавно "полакомилась" мухой. Сперва насекомое пыталось залезть в глаз журналистке, а затем залетело к ней в рот.

Уровень невозмутимости, которому можно позавидовать

Женщина проглотила насекомое и продолжила программу. Зрители оценили профессионализм ведущей.

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Метки: Видео   Реакция   ведущая   муха   насекомые   новости   
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15  комментариев
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35k
Ego sum qui sum 40 минут назад
Мухи не ошибаются, западные СМИ дурно пахнут
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8k
Marlboro 10 минут назад
Протеин :)
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486
Дмитрий Байков 10 минут назад
рептилия чёртова...
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6k
Джейсон Вурхиз 12 минут назад
Типичный рептилойд. Ей это как печеньку.
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33k
Kladbische 16 минут назад
Количество ботокса и другой хрени в лице привело к тому что она муху даже не чувствовала)
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5k
РАТНИК 18 минут назад
Муха до этого сидела на трупе животного.
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2k
Михаил 19 минут назад
Ну тут примерно как "Юлия Якубеня уронила отварную сосиску"...
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1k
Polotenchick 23 минуты назад
Ммммм мясо.
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30k
Егор Полчаса назад
Запить?
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2k
Роман 46 минут назад
Так она-же робот!!! Лицо вообще не похоже на человеческое.
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Ультратрахуил 56 минут назад
Почему зелёные пикеты по спасению мухи не организовали! Бедняжка сейчас где то в её жопе жужжит!
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15k
Artem 58 минут назад
Ну рептилоид же
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8k
Пуриц Жорж Час назад
Что то в ней очень неприятное
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62k
dima423 Час назад
Ну все на обед можно не прерываться...)
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22k
КВТИУ-80 Час назад
Бедный мух, вот и верь теперь женщинам... Случайно ли? Впрочем, может телеведущая совсем не то, что мы увидели, а ...
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3704 поста (3614 в горячем)

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