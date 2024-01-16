Как едят мухи

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Многие люди уверены, что муха, садясь на еду, начинает её есть, откусывая кусочки. На самом же деле муха не способна жевать. Вместо этого насекомое отрыгивает на пищу содержимое своего пищеварительного тракта.
Пищеварительные ферменты расщепляет пищу и переводят её в жидкое состояние. После этого муха всасывает образовавшийся "коктейль" своим хоботком.
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Тикают и такают.
Хорошо бы посмотреть,
А как мухи какают?"