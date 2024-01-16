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Как едят мухи

Как едят мухи

Автор:
16 января 2024 11:10
Метки: Видео   Еда   в мире   муха   насекомые   познавательно   
812
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Многие люди уверены, что муха, садясь на еду, начинает её есть, откусывая кусочки. На самом же деле муха не способна жевать. Вместо этого насекомое отрыгивает на пищу содержимое своего пищеварительного тракта.

Пищеварительные ферменты расщепляет пищу и переводят её в жидкое состояние. После этого муха всасывает образовавшийся "коктейль" своим хоботком.

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Метки: Видео   Еда   в мире   муха   насекомые   познавательно   
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6  комментариев
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4k
EvgeniySAN 58 минут назад
Олды помнят сей факт из фильма "Муха".
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3k
sers 4 минуты назад
Школа природоведение.
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11k
Борис Карабанов 10 минут назад
"На стене висят часы -
Тикают и такают.
Хорошо бы посмотреть,
А как мухи какают?"
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37k
АнтонПолднев 52 минуты назад
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16k
Patmaz 58 минут назад
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