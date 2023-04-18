Впечатляющий размер жука-голиафа

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Мир насекомых поражает своим разнообразием. Взять хотя бы жука-голиафа. Он является не только одним из самых крупных жуков в мире, но и самым тяжелым. Питается жук соком деревьев, перезрелыми фруктами и пыльцой.
Реакция пса на приземление жука-голиафа
Не бойтесь, он не кусается. Он просто "понюхает" и полетит дальше.
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