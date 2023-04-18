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Впечатляющий размер жука-голиафа

Впечатляющий размер жука-голиафа

Автор:
18 апреля 2023 12:15
Сообщество : Животные
Метки: Прикол   Пёс   Размер   Реакция   видео   жук   жук голиаф   насекомые   собака   
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Мир насекомых поражает своим разнообразием. Взять хотя бы жука-голиафа. Он является не только одним из самых крупных жуков в мире, но и самым тяжелым. Питается жук соком деревьев, перезрелыми фруктами и пыльцой.

Реакция пса на приземление жука-голиафа

Не бойтесь, он не кусается. Он просто "понюхает" и полетит дальше.


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Метки: Прикол   Пёс   Размер   Реакция   видео   жук   жук голиаф   насекомые   собака   
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3  комментария
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11k
Дмитрий 9 минут назад
У пёселя инфаркт миокарда вот с таким вот рубцом!
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25k
Сибиряк Полчаса назад
А я и не знал что они ещё и летают
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893
Kra 57 минут назад
если бы на меня ЭТО приземлилось, то даже не знаю, какой бы была моя реакция...

Собачка очень сдержанная...да... даже не пискнула
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