FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Спорт 3641 пост • 450 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Спорт
Первый день в тренажерке: девушка переоценила свои возможности в зале

Первый день в тренажерке: девушка переоценила свои возможности в зале

Автор:
27 мая 2024 09:07
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Девушка   Прикол   Спорт   Юмор   тренажерка   
1343
1
1

Девушка из этого видео явно переоценила свои возможности на кроссовере, где она планировала заняться отведением ноги назад, но не рассчитала нужный ей вес, из-за чего чуть не улетела в стратосферу.

Что, однако, не помешало ей посмеяться над собой.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: Видео   Девушка   Прикол   Спорт   Юмор   тренажерка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
Совранский 45 минут назад
Хорошо зафиксированная девушка, в "предварительных" не нуждается
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
IsTOPnik
  • Дата регистрации: 28.06.2015
  • 797 постов (751 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

52782



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Соседи вышли на защиту!": в Новосибирске мигранты попытались с ножом напасть на семейную пару из-за замечания
"Соседи вышли на защиту!": в Новосибирске мигранты попытались с ножом напасть на...
16 душевных кадров, доказывающих, что мир не без добрых людей
16 душевных кадров, доказывающих, что мир не без добрых людей
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
«Сто лет тому вперёд»: факты о фильме
«Сто лет тому вперёд»: факты о фильме
Скандальную резолюцию все-таки приняли
Скандальную резолюцию все-таки приняли
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
На случай обезъёживания

Лучшие демотиваторы
Рули пока молодой -

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересно#Россия#полиция#Ynews#новости#фильм#красота
#в мире#история#СССР#девушки#забавно#подборка#милота#кот#конфликт
#люди#факты#Юмор#Япония#сарказм#собака#Китай#кино#школа
Скандальную резолюцию все-таки приняли Скандальную резолюцию все-таки приняли Девушка решила проверить, поможет ли ей пёс Девушка решила проверить, поможет ли ей пёс Пассажир лифта оказался в непростой ситуации Пассажир лифта оказался в непростой ситуации Очень навязчивый новый друг Очень навязчивый новый друг Домашний гольф с любимой Домашний гольф с любимой Парень не в восторге от нового знакомого своей девушки Парень не в восторге от нового знакомого своей девушки

На что жалуетесь?

Вернуться