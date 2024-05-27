Первый день в тренажерке: девушка переоценила свои возможности в зале

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Девушка из этого видео явно переоценила свои возможности на кроссовере, где она планировала заняться отведением ноги назад, но не рассчитала нужный ей вес, из-за чего чуть не улетела в стратосферу.
Что, однако, не помешало ей посмеяться над собой.
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