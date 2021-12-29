FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Спорт 2569 постов • 411 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Спорт 
Прекрасная хоккейная аналитика

Прекрасная хоккейная аналитика (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 декабря 2021 08:53
Сообщество : Спорт
Метки: Ак Барс   Анна Семеновых   Девушка   Мисс Татарстан-2020   Юмор   аналитика   видео   прикол   спорт   хоккей   
1523
1
1
Мисс Татарстан-2020 Анна Семеновых и её звездный час в качестве спортивного аналитика. Девушка улыбалась и молчала около 17 минут эфирного времени.
Хороший собеседник, который не перебивает. Вот что написала на своей страничке в Instagram героиня ролика:

Когда меня спросят: «Как выглядит работа мечты?» Я просто покажу это видео. Молчать и улыбаться 17 минут. Профессионал своего дела.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: Ак Барс   Анна Семеновых   Девушка   Мисс Татарстан-2020   Юмор   аналитика   видео   прикол   спорт   хоккей   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
13
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
104
дунаев дмитрий 2 часа назад
идеальная жена!)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Олег 13 минут назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Дмитрий 24 минуты назад
У неё просто в роли написаны только эти слова...И вообще! Чего пристали, пАнимаешь??!!! Стоит себе и стоит....стоит и стоит...С сиськами правда проблема...Ну дак не всё знаете ли одному то...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алксандр Шевченко Полчаса назад
Папа работает, мама красивая. Из этого цикла
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Денис 41 минуту назад
Она просто студией ошиблась!!!)))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Ratibor 46 минут назад
Правильно, если не в теме лучше помалкивать, и показать себя во всей красе, у нее есть другие козыри!)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алексей Гулевич 50 минут назад
ну красивая жеж )))) пусть стоит, улыбается, зачем всё портить ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
713
Сергей Викторович 51 минуту назад
Ну тут все ясно - вон мужиков ни макияжа, ни сисек, поэтому они вынуждены крутиться, работать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Николай Час назад
Как это восхитительно... молчание золото это точно...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Александр Час назад
Молчание золото
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Игорь 2 часа назад
"и молчала около 17 минут"
============
За что так жестоко наказали её?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
dima423 2 часа назад
как в том анекдоте - "зато красивая")) ...надеюсь это не радио только))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Dobryi_KOT 2 часа назад
Очень милая девушка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спасти Новый год, или Маленький переполох в Великом Устюге Спасти Новый год, или Маленький переполох в Великом Устюге Розыгрыш девушки в магазине Розыгрыш девушки в магазине Очередное честное и яркое интервью российского хоккеиста Очередное честное и яркое интервью российского хоккеиста Вы в танцах! Вы в танцах! Забавное интервью российского хоккеиста Забавное интервью российского хоккеиста Пушистый персональный тренер Пушистый персональный тренер
Alex Chebrikov

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

588354



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Когда уже запретят этот убойный и сумасшедший черный юмор?
1
72
Когда уже запретят этот убойный и сумасшедший черный юмор?
Людская невоспитанность во всём своём безобразии
1
100
Людская невоспитанность во всём своём безобразии
Набирающие популярность в сообществах
Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?»
0
6
Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?»
В убийстве Джона Кеннеди виновата ЭВМ?
0
14
В убийстве Джона Кеннеди виновата ЭВМ?
Спасти Новый год, или Маленький переполох в Великом Устюге
Спасти Новый год, или Маленький переполох в Великом Устюге
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеальное фото!
0
0

Лучшие демотиваторы
Слесарь Борщёв
3
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#животные#прикол#подборка#дтп#Россия#актеры#смешные#суд
#интересно#история#кино#Ynews#интересное#позитив#в мире#аварии#авто аварии#собака
#Юмор#ватермарк#факты#новый год#сша#приколы#фильм#картинки#СССР#полиция

На что жалуетесь?

Вернуться