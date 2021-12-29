Прекрасная хоккейная аналитика

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Мисс Татарстан-2020 Анна Семеновых и её звездный час в качестве спортивного аналитика. Девушка улыбалась и молчала около 17 минут эфирного времени.
Хороший собеседник, который не перебивает. Вот что написала на своей страничке в Instagram героиня ролика:
Когда меня спросят: «Как выглядит работа мечты?» Я просто покажу это видео. Молчать и улыбаться 17 минут. Профессионал своего дела.
Когда меня спросят: «Как выглядит работа мечты?» Я просто покажу это видео. Молчать и улыбаться 17 минут. Профессионал своего дела.
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