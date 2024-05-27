Молния на концерте Metallica порадовала поклонников

Скандальную резолюцию все-таки приняли

Случай на концерте Metallica в России

Metallica в Москве, 1991 год: как это было?

Российскую рэпершу проверит полиция после скандального концерта в Москве

Metallica пожертвовала 250 тысяч евро на строительство детской онкологической больницы в Румынии

Девушку раскритиковали за ношение футболки Metallica, а та в ответ сыграла на гитаре