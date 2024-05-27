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Молния на концерте Metallica порадовала поклонников

Молния на концерте Metallica порадовала поклонников

Автор:
27 мая 2024 07:20
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: metallica   Видео   Германия   Концерт   молния   мюнхен   
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Во время концерта группы Metallica в Мюнхене началась гроза. Молния хорошо вписалась в светомузыкальное шоу.

Молния сверкнула буквально в такт на песне Master of Puppets. Публика была в восторге.

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Метки: metallica   Видео   Германия   Концерт   молния   мюнхен   
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Сергей 51 минуту назад
Как они постарели...
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3k
Overlord Полчаса назад
Надо было играть Ride The Ligthning
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Себастьян Перейра
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