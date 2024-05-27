Молния на концерте Metallica порадовала поклонников

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Во время концерта группы Metallica в Мюнхене началась гроза. Молния хорошо вписалась в светомузыкальное шоу.
Молния сверкнула буквально в такт на песне Master of Puppets. Публика была в восторге.
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