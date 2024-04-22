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Случай на концерте Metallica в России

Случай на концерте Metallica в России

Автор:
22 апреля 2024 09:48
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: metallica   Александр Пушной   Видео   Кавер   Музыка   группа крови   кино   
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Российский музыкант-мультиинструменталист, певец и шоумен Александр Пушной рассказал о приятном воспоминании, связанном с концертом Metallica в Москве.

Жить надо так, чтобы твои песни перепевала Metallica. В видео присутствует ненормативная лексика.

Отрывок концерта, о котором рассказывает Пушной

Другой ракурс

Текст песни «Группа крови».

Русский текст был написан латиницей, чтобы было легче запоминать слова.

Источник:

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Метки: metallica   Александр Пушной   Видео   Кавер   Музыка   группа крови   кино   
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dima423 43 минуты назад
Круто) Прям мурашки по коже
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ДедМаздай 18 минут назад
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3658 постов (3613 в горячем)

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