Случай на концерте Metallica в России

Российский музыкант-мультиинструменталист, певец и шоумен Александр Пушной рассказал о приятном воспоминании, связанном с концертом Metallica в Москве.
Жить надо так, чтобы твои песни перепевала Metallica. В видео присутствует ненормативная лексика.
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Отрывок концерта, о котором рассказывает Пушной
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Другой ракурс
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Текст песни «Группа крови».
Русский текст был написан латиницей, чтобы было легче запоминать слова.
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