Случай на концерте Metallica в России

История мелодии из "Списка Шиндлера"

"Эй, моряк, ты слишком долго плавал!" Хулиганская песня из "сомнительного" фильма

Не все знают, что автор этой песни Боб Дилан

Отличный кавер из возмущений серого кота

Парень из Южной Кореи рассказал, какие русские песни и фильмы популярны у него на родине