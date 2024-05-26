Девушка нашла оригинальный способ «задолбать» соседку

Неугомонная девушка живет на Луначарского, 180. Ее соседка говорит, что не знает, почему та выбрала ее своей жертвой.

— Ну нравится Женьке постоянно мусор складывать на эту машину. Никто не знает, почему. Доскреблась до соседки по дому и гадит ей. Человек поганенький, уже всех замучила своей непорядочностью. Ни мать ее, ни сожитель не остановили пьяную деваху. Видать, и для них гадить соседям — в норме, — эмоционально поделился автор видео.

Он решил опубликовать его в соцсетях — в надежде, что публичность заставит девушку одуматься.