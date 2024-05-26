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Девушка нашла оригинальный способ «задолбать» соседку

Девушка нашла оригинальный способ «задолбать» соседку

Автор:
26 мая 2024 09:41
Метки: Видео   Екатеринбурженка   екатеринбург   как достать соседа   мусор   оригинальный способ   соседка   
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В Екатеринбурге новая соседка нашла оригинальный способ «задолбать» соседку. Она постоянно кладет мусор на её машину.

Неугомонная девушка живет на Луначарского, 180. Ее соседка говорит, что не знает, почему та выбрала ее своей жертвой.


— Ну нравится Женьке постоянно мусор складывать на эту машину. Никто не знает, почему. Доскреблась до соседки по дому и гадит ей. Человек поганенький, уже всех замучила своей непорядочностью. Ни мать ее, ни сожитель не остановили пьяную деваху. Видать, и для них гадить соседям — в норме, — эмоционально поделился автор видео.


Он решил опубликовать его в соцсетях — в надежде, что публичность заставит девушку одуматься.

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Метки: Видео   Екатеринбурженка   екатеринбург   как достать соседа   мусор   оригинальный способ   соседка   
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96k
Херанука Паибалу 21 минуту назад
судя по тексту, дамы - соседки
если одна постоянно гадит другой - значит, есть конфликт
и кто-то считает себя НЕУЯЗВИМОЙ
.....да поры, до времени.....
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16k
Александр 7 минут назад
Уксус 70% в бачок омывайки, "брызгалки" повернуть вбок, привод замкнуть на брелок. Ну и чуть подождать.
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Musteline
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