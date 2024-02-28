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Судья ударил спортсмена по лицу во время матча по мини-футболу

Судья ударил спортсмена по лицу во время матча по мини-футболу

Автор:
28 февраля 2024 09:41
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   екатеринбург   инцидент   конфликт   судья   футбол   
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В Екатеринбурге во время матча по мини-футболу судья поругался с игроком одной из команд. После небольшой словесной перепалки мужчина ударил спортсмена.

На матче между командами «Уралхиммаш» и «Памир» любительской футбольной «Лиги 5×5» судья Роман Камбаров ударил Валерия Лебедева из «Уралхиммаша» после словесной перепалки. Видео конфликта опубликовали представители лиги.

Камбарова отстранили от работы до конца сезона. Лебедев дисквалифицирован на такой же период.

Вот что пишет по поводу инцидента судья:

"Я бы посмотрел на людей, которых оскорбляют, если кто-то хавает оскорбления, то извините я не из таких, я долго и не хотел его трогать, тем более бить, он мог б просто тихо сесть и все, он начал кричать в мой адрес оскорблять, я ему и вторую жёлтую дал и красную, он не успокоился, ну и получил".

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Метки: Видео   екатеринбург   инцидент   конфликт   судья   футбол   
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10  комментариев
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5k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
А чего вы его всей командой не отписдили
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11k
АСИСЯЙ 22 минуты назад
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3k
Сергей Полчаса назад
Вот это накал.
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24k
Кура́тор 37 минут назад
судью на "хозяйственное" мыло
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39k
Александр 45 минут назад
О спорт - ты мир )))))
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27k
Sheir Час назад
Это точно Екатеринбург? Играют «Уралхиммаш» и «Памир», на поле ни одного блондина, мягко говоря...
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11k
Vacony 2 часа назад
да.. не Пьер Луиджо Колина ...
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Lev A. Vacony Полчаса назад
"Пьерлуиджи Коллина" Имей уважение к хорошему человеку. Не насилуй его имя.
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