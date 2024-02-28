Судья ударил спортсмена по лицу во время матча по мини-футболу

На матче между командами «Уралхиммаш» и «Памир» любительской футбольной «Лиги 5×5» судья Роман Камбаров ударил Валерия Лебедева из «Уралхиммаша» после словесной перепалки. Видео конфликта опубликовали представители лиги.

Камбарова отстранили от работы до конца сезона. Лебедев дисквалифицирован на такой же период.

Вот что пишет по поводу инцидента судья:

"Я бы посмотрел на людей, которых оскорбляют, если кто-то хавает оскорбления, то извините я не из таких, я долго и не хотел его трогать, тем более бить, он мог б просто тихо сесть и все, он начал кричать в мой адрес оскорблять, я ему и вторую жёлтую дал и красную, он не успокоился, ну и получил".