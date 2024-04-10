Обращение иностранца к мигрантам

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Обрусевший иностранец возмутился тем, что приезжающие в Россию иностранные специалисты не хотят учить русский язык.
Крик души уроженца Малайзии.
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когда паразиты присасываются на тело жертвы, они руководствуются исключительно своими корыстными и преступными помыслами и правилами, и не спрашивают как себя вести и что делать. так что парень зря старается, это все равно что орать в пустоту.
И то, без унынья и лени,
Я русский бы выучил только за то,
Что им
разговаривал
Ленин!
Да и вообще, зачем мигранту работать с людьми? Даже кассиром или продавцом? Смысла нет.
Так что не понимаю озабоченности языком.
Посыл моего комментария, что им не нужно учить русский язык, потому что они должны находиться на территории страны лишь в рамках трудового соглашения, а затем возвращаться на свою родину. А не оставаться здесь.
Приехал на год, отработал среди своих земляков и возвращайся обратно.
Я не понимаю всей этой тяги ассимилировать тех, кто этого не хочет. И тем более не понимаю всех этих интернационалистов, так жаждущих, чтобы мигранты стали их соотечественниками.