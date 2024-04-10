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Обращение иностранца к мигрантам

Обращение иностранца к мигрантам

Автор:
10 апреля 2024 13:04
Метки: Видео   Россия   иностранец   мигрант   обращение   русский язык   
1014
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Обрусевший иностранец возмутился тем, что приезжающие в Россию иностранные специалисты не хотят учить русский язык.

Крик души уроженца Малайзии.

Источник:

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Метки: Видео   Россия   иностранец   мигрант   обращение   русский язык   
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23k
Shtoppi 39 минут назад
«Обрусевший иностранец возмутился тем, что приезжающие в Россию иностранные специалисты не хотят учить русский язык.»
------------
когда паразиты присасываются на тело жертвы, они руководствуются исключительно своими корыстными и преступными помыслами и правилами, и не спрашивают как себя вести и что делать. так что парень зря старается, это все равно что орать в пустоту.
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25k
SolomonA 39 минут назад
Да будь я и негром преклонных годов,
И то, без унынья и лени,
Я русский бы выучил только за то,
Что им
разговаривал
Ленин!
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12k
Б.Касторский 42 минуты назад
Если работа мигранта не связана с общением, не надо учить русский язык. Надо соблюдать законы и правила, а потом возвращаться домой.
Да и вообще, зачем мигранту работать с людьми? Даже кассиром или продавцом? Смысла нет.
Так что не понимаю озабоченности языком.
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168
Astofenargus Б.Касторский Полчаса назад
Если не хотят учить язык, значит не хотят подстраиваться под новое общество, а следовательно будут навязывать свою культуру. Что мы сейчас и видим.
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15k
Ничоси 57 минут назад
Он прикольно хохлов тролит в ютубе
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40k
Александр Час назад
Максимка дело говорит )
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