В Санкт-Петербурге мигрант напал на китаянку и принудил её к оральному сексу

Узбек затащил 19-летнюю студентку в кусты, где приказал сделать ему минет.
Студентка из Китая, которая учится в России, поздно вечером 17 мая возвращалась домой. На улице Верности возле дома №11 на неё напал мужчина, который силой потащил девушку в кусты. Там он надругался над ней, заставив удовлетворить его орально, после чего отпустил.
18+!
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Студентка, оправившись от шока, обратилась в полицию. Правоохранители быстро вычислили и задержали насильника. Им оказался 32-летний гражданин Узбекистана, который работает каменщиком в частной строительной компании. Как пишут местные СМИ, он не состоит на миграционном учёте и находится в РФ незаконно.
Сейчас задержанный помещён в изолятор временного содержания. Дружбы народов не получилась, и девушку очень жаль.
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