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В Санкт-Петербурге мигрант напал на китаянку и принудил её к оральному сексу

В Санкт-Петербурге мигрант напал на китаянку и принудил её к оральному сексу

Автор:
18 мая 2024 10:34
Сообщество : Криминал
Метки: ynewd   Видео   Питер   Санкт-Петербурег   изнасилование   китаянка   мигрант   оральный секс   полиция   
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Узбек затащил 19-летнюю студентку в кусты, где приказал сделать ему минет.

Студентка из Китая, которая учится в России, поздно вечером 17 мая возвращалась домой. На улице Верности возле дома №11 на неё напал мужчина, который силой потащил девушку в кусты. Там он надругался над ней, заставив удовлетворить его орально, после чего отпустил.


Студентка, оправившись от шока, обратилась в полицию. Правоохранители быстро вычислили и задержали насильника. Им оказался 32-летний гражданин Узбекистана, который работает каменщиком в частной строительной компании. Как пишут местные СМИ, он не состоит на миграционном учёте и находится в РФ незаконно.


Сейчас задержанный помещён в изолятор временного содержания. Дружбы народов не получилась, и девушку очень жаль.

Источник:

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Метки: ynewd   Видео   Питер   Санкт-Петербурег   изнасилование   китаянка   мигрант   оральный секс   полиция   
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11  комментариев
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15k
Владимир Час назад
Откусила бы, китайцы и не такую дичь едят.
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4k
VPJ 5 минут назад
Ну и пи....ц вам муслимские овечко...ё...бы. Путин в Китае. Щаз за всё ответите. Как в старой песне.: "И над столами, в морге свет включили..."
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3k
Autumn2015 7 минут назад
Думал видимо, что это своя мигрантка, может тоже незаконная, и заявлять не будет. А тут студентка да ещё китаянка -значит из небедной китайской семьи ... Хоть бы китайцы со своей стороны их прижали!
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8k
Oleg 14 минут назад
Сколько ж мразей повылазило! И как оно всё попадает к нам?
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25k
Shtoppi 20 минут назад
ну так что ж она этого черножопого не оскопила зубами?
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2k
Руслана Тарасова 21 минуту назад
А мигрант случайно не азербайджанец? По упорно циркулирующим слухам, губернатор Санкт-Петербурга разрешает своим землякам творить в Питере любой произвол. А злые питерские бабки у подъездов уже точно знают , когда губернатор переименует Санкт Петербург во Нью-Баку и начнет плановое выселение русских и коренных жителей города. Ну вот зачем они нужны в азербайджанском городе?
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586
Eric Cartman Полчаса назад
Если хер у чела не откусила, то значит все было по обоюдному
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17k
ss 51 минуту назад
Животное...
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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