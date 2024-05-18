В Санкт-Петербурге мигрант напал на китаянку и принудил её к оральному сексу

Студентка, оправившись от шока, обратилась в полицию. Правоохранители быстро вычислили и задержали насильника. Им оказался 32-летний гражданин Узбекистана, который работает каменщиком в частной строительной компании. Как пишут местные СМИ, он не состоит на миграционном учёте и находится в РФ незаконно.





Сейчас задержанный помещён в изолятор временного содержания. Дружбы народов не получилась, и девушку очень жаль.