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В Москве полицейские накрыли бордель с "иностранными специалистами"

В Москве полицейские накрыли бордель с "иностранными специалистами"

Автор:
27 октября 2023 08:12
Метки: Видео   Москва   бордель   задержание   мигрант   полиция   
11893
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Сотрудники полиции задержали ночных бабочек из Узбекистана и Киргизии, организовавших бордель в Москве. Девушки нелегкой судьбы оказались вовсе не девушками.

Таиланд на минималках

Судя по всему, это заведение пользовалось большим спросом.

Источник:

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Метки: Видео   Москва   бордель   задержание   мигрант   полиция   
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118  комментариев
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22k
babuby 14 часов назад
Тфаюжешь ....!
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10k
Алексей Час назад
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18k
тов.Suhov Час назад
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558
Sadik-mardik Час назад
Сезон катастроф!!! Что у людей в голове не понятно
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416
AlexWoyz 2 часа назад
Степан!
я сам к тебе приехала..
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6k
мемфрид 6 часов назад
На удобрения
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6k
Roninsamuray 7 часов назад
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1k
Андрей Фролов 7 часов назад
Самое лучшее-это, их в этом виде на родину отправить.
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2k
Duke_kir 7 часов назад
В Москве полицейские накрыли бордель с "иностранными специалистами"Посмотреть
В Москве полицейские накрыли бордель с "иностранными специалистами"
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
28k
12k
Григорий Бабкин 8 часов назад
Интересно, а в российском УК статья за мужеложство отменена или её просто игнорируют в свете всеобщей гейдорасизации?
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? ? ? 8 часов назад
Ссылка youtu.be
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280
Евгений 9 часов назад
Ёшки-матрёшки!!!
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283
Лис 9 часов назад
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283
Лис 9 часов назад
Что Москва с людьми делает...
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83k
Доктор Джонс 10 часов назад
Все они хотели посмотреть на товарища Ленина...
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9k
Trenzel2003 10 часов назад
ИМХО.
Может я ошибаюсь, но проституция, как и азарт всегда были, есть и будут.
Так почему бы не взять проституцию под государственное управление? Тем более клиент был бы на 100% уверен в чистоте предлагаемых услуг.
И насчет казино. Почему государство не возьмет под свое управление?
И еще есть момент. Наркота. Притоны могли бы быть государственные. и опять таки польза. Все нарики будут на виду, да и смертей среди них будет меньше из за неправильных доз или грязных скажем так, лекарств.
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10k
Сол Гудман 10 часов назад
Интересно, а что с такими на родине сделают?
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10k
Сол Гудман 10 часов назад
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1k
manul74 10 часов назад
меня стошнило
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333
danieldewitte 10 часов назад
Ну зачем-же надо было сразу накрывать, всем ппц как интересно узнать, кто туда в качестве клиента залетал
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Alex Chebrikov

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