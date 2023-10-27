В Москве полицейские накрыли бордель с "иностранными специалистами"

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Сотрудники полиции задержали ночных бабочек из Узбекистана и Киргизии, организовавших бордель в Москве. Девушки нелегкой судьбы оказались вовсе не девушками.
Таиланд на минималках
Судя по всему, это заведение пользовалось большим спросом.
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я сам к тебе приехала..
Может я ошибаюсь, но проституция, как и азарт всегда были, есть и будут.
Так почему бы не взять проституцию под государственное управление? Тем более клиент был бы на 100% уверен в чистоте предлагаемых услуг.
И насчет казино. Почему государство не возьмет под свое управление?
И еще есть момент. Наркота. Притоны могли бы быть государственные. и опять таки польза. Все нарики будут на виду, да и смертей среди них будет меньше из за неправильных доз или грязных скажем так, лекарств.
короче: долой пи...сов!!!