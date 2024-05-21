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Кожура ананаса против раскалённого стального шара

Кожура ананаса против раскалённого стального шара

Автор:
21 мая 2024 08:25
Сообщество : Эксперименты
Метки: Видео   ананас   в мире   кожура   необычно   эксперимент   
1687
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Пользователь сети раскалил стальной шар до 1000 градусов и положил его на кожуру ананаса. Ожидалось, что шар прожжет её насквозь, однако этого не произошло.

В Сети можно найти множество необычных и безумных экспериментов, которые проводят люди. Например, экспериментатор из этого видео выяснил, что кожура ананаса выдерживает стальной шар температурой в 1000 градусов.

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Метки: Видео   ананас   в мире   кожура   необычно   эксперимент   
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7  комментариев
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62k
dima423 Час назад
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Graf_Dracula Полчаса назад
Почти такой же результат был бы с картошкой, если бы слой картошки был бы таким же толстым. Так что эксперимент ничего не доказывает.
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3k
Сергей 42 минуты назад
Много влаги, волокнистая, жёсткая структура. Вот и результат.
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5k
Serj81 Час назад
Типа что хотели показать, доказать? Пожарным нужны костюмы из кожуры ананаса? В случае пожара окутывайтесь в кожуру ананаса? Не выбрасывайте кожуру ананаса?
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71
Nick Lee Serj81 9 минут назад
Если посмотреть с уровня государства, то создание одноразовых биокостюмов вполне целесообразно - бесплатно и легко утилизировать. Можно наверное выращивать ананасы формой костюма - сорвал, одел и в огонь. Одна семечка заменит целые швейные заводы
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41k
АнтонПолднев Час назад
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3652 поста (3616 в горячем)

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