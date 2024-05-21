Кожура ананаса против раскалённого стального шара

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Пользователь сети раскалил стальной шар до 1000 градусов и положил его на кожуру ананаса. Ожидалось, что шар прожжет её насквозь, однако этого не произошло.
В Сети можно найти множество необычных и безумных экспериментов, которые проводят люди. Например, экспериментатор из этого видео выяснил, что кожура ананаса выдерживает стальной шар температурой в 1000 градусов.
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Море синее тушил
Пирогами, и блинами,
И сушёными грибами."
А если бы крокодил увидел это видео, то тушил бы ананасами!!!!