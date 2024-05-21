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Дерзкая белка не даёт кошкам скучать

Дерзкая белка не даёт кошкам скучать

Автор:
21 мая 2024 07:40
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   Реакция   белка   кот   кошка   
774
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Белка показала кошкам, кто в доме главный. С таким "тренером" котики точно не наберут лишний вес и всегда будут в тонусе.

Мал, да удал

Сразу видно, кто в доме хозяин

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Метки: Видео   Прикол   Реакция   белка   кот   кошка   
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2  комментария
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148k
parallax 43 минуты назад
Хозяевам видимо тоже не скучно. ))
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3k
Старожил 7 минут назад
Один хороший кусь нужен...

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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3708 постов (3668 в горячем)

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