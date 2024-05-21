Дерзкая белка не даёт кошкам скучать

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Белка показала кошкам, кто в доме главный. С таким "тренером" котики точно не наберут лишний вес и всегда будут в тонусе.
Мал, да удал
Сразу видно, кто в доме хозяин
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