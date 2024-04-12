Реакция старожила на появление новичка в семье

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Большая семья – это прекрасно. В ней царят дружба, взаимовыручка и поддержка.
Но не всегда взрослые и авторитетные члены семьи способны сразу принять новичка. Особенно маленького, глупого и представленного другим видом. Но потом обычно всё налаживается, и жизнь становится ещё более насыщенной и весёлой. Ведь в доме, где есть и кошка, и собака, живёт счастье.
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