Реакция старожила на появление новичка в семье

Но не всегда взрослые и авторитетные члены семьи способны сразу принять новичка. Особенно маленького, глупого и представленного другим видом. Но потом обычно всё налаживается, и жизнь становится ещё более насыщенной и весёлой. Ведь в доме, где есть и кошка, и собака, живёт счастье.