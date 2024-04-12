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Реакция старожила на появление новичка в семье

Реакция старожила на появление новичка в семье

Автор:
12 апреля 2024 15:25
Сообщество : Животные
Метки: Животное   Питомец   Реакция   дом   дружба   кот   кошка   появление   семья   щенок   
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Большая семья – это прекрасно. В ней царят дружба, взаимовыручка и поддержка.

Но не всегда взрослые и авторитетные члены семьи способны сразу принять новичка. Особенно маленького, глупого и представленного другим видом. Но потом обычно всё налаживается, и жизнь становится ещё более насыщенной и весёлой. Ведь в доме, где есть и кошка, и собака, живёт счастье.

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Метки: Животное   Питомец   Реакция   дом   дружба   кот   кошка   появление   семья   щенок   
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1  комментарий
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АнтонПолднев 59 минут назад
Мои. Кот собаку сначала настороженно воспринял. Потом ничего - сдружились...

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Gatsby
  • Дата регистрации: 19.05.2021
  • 2343 поста (2079 в горячем)

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