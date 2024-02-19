Как скучает кошка, когда хозяин выходит из дома

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Для наших питомцев мы перестаем существовать, как только выходим из дома. Поэтому логично, что наиболее мнительные особы очень переживают по этому поводу.
Хозяин кошки из этого видео похоже подозревал, что его любимица не находит себе места, стоит ему только ступить за порог. Он установил камеру, чтобы подсмотреть за ее реакцией, и попробовал покинуть квартиру. И он был прав, ведь камера записала душераздирающую сцену кошачьих переживаний.
Хорошо, что это была ложная тревога, и хозяин сразу же вернулся обратно, ведь кошечка уже успела изрядно поволноваться.
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