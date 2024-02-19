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Как скучает кошка, когда хозяин выходит из дома

Как скучает кошка, когда хозяин выходит из дома

Автор:
19 февраля 2024 08:36
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Реакция   животные   кот   кошка   мяуканье   скучает   
1576
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Для наших питомцев мы перестаем существовать, как только выходим из дома. Поэтому логично, что наиболее мнительные особы очень переживают по этому поводу.

Хозяин кошки из этого видео похоже подозревал, что его любимица не находит себе места, стоит ему только ступить за порог. Он установил камеру, чтобы подсмотреть за ее реакцией, и попробовал покинуть квартиру. И он был прав, ведь камера записала душераздирающую сцену кошачьих переживаний.


Хорошо, что это была ложная тревога, и хозяин сразу же вернулся обратно, ведь кошечка уже успела изрядно поволноваться.

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Метки: Реакция   животные   кот   кошка   мяуканье   скучает   
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4  комментария
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42k
Example 6.2.6 2 часа назад
Да просто корма не насыпал перед уходом. Покормил бы кошку от души, она б клубком свернулась жиры топить, а он бы без проблем хоть на пол дня бы сваливал.
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3k
Старожил 24 минуты назад
Кожаный ублюдок, корм насыпь и вали куда хочешь, мать твою за ногу
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35k
Юрий 3 часа назад
Кошка просто чуяла хозяина за дверью...
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11k
hairov 3 часа назад
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