Редкое, но невероятно красивое природное явление

Полярные стратосферные облака — красивое оптическое явление, при котором тонкие облака окрашиваются в спектральные цвета. Увидеть такие облака вживую - большая редкость.
«Радужные» или полярные стратосферные облака — редкое природное оптическое явление, при котором тонкие облака окрашиваются во всевозможные цвета радуги. Увидеть это явление в живую большая редкость, но, к счастью, у нас есть видео и фотографии этой необычайной красоты.
Например, радужные облака из этого ролика очевидцы засняли на просторах Норвегии. Только посмотрите на это невероятное буйство цветов на небе! Сложно представить, что это все произошло на самом деле, а не было смонтировано в фотошопе. Природа, действительно, умеет удивлять и создавать по истине красивые вещи.
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