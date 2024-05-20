Редкое, но невероятно красивое природное явление

FISHKINET
У экрана нового iPad Pro обнаружили неприятный недостаток (2 фото) У экрана нового iPad Pro обнаружили неприятный недостаток (2 фото) 15 дизайнеров, чьи творения поражают креативом 15 дизайнеров, чьи творения поражают креативом В Америке нашествие цикад породило новый кулинарный тренд В Америке нашествие цикад породило новый кулинарный тренд В Госдуме предложили создать публичный список звёзд, которые задолжали российской налоговой В Госдуме предложили создать публичный список звёзд, которые... Просто гифки, всякие и&nbsp;разные Просто гифки, всякие и разные Интересные моменты на съемках культовых и популярных фильмов ХХ века Интересные моменты на съемках культовых и популярных фильмов ХХ века Отечественные ученые разработали гель для восстановления костей Отечественные ученые разработали гель для восстановления костей В Тюмени сотрудник МЧС умер после поднятия тяжестей на соревнованиях силачей В Тюмени сотрудник МЧС умер после поднятия тяжестей на... 10 человек погибли в Замбии после употребления «крафтового пива» 10 человек погибли в Замбии после употребления «крафтового пива» В Чертаново пьяные подростки на «Ладе» влетели в бордюр и перевернулись В Чертаново пьяные подростки на «Ладе» влетели в бордюр и... Вертолёт с президентом Ирана Эбрахимом Раиси совершил жёсткую посадку на пути в Тегеран Вертолёт с президентом Ирана Эбрахимом Раиси совершил жёсткую... Вытащили с того света: премьер-министр Словакии Роберт Фицо пережил покушение и даже может вернуться к работе Вытащили с того света: премьер-министр Словакии Роберт Фицо... Группа вооруженных травматическим оружием мужчин устроила перестрелку в Кемерове Группа вооруженных травматическим оружием мужчин устроила... Пьяный подросток из Красноярска угнал машину родителей и протаранил десять авто Пьяный подросток из Красноярска угнал машину родителей и... 7 необычных способов, которыми раньше решали повседневные проблемы 7 необычных способов, которыми раньше решали повседневные проблемы Как зевают разные животные Как зевают разные животные Связь теперь через «Гонца»: научный флот России переходит на отечественную спутниковую связь Связь теперь через «Гонца»: научный флот России переходит на... В Екатеринбурге неадекватная клиентка разбила телефон сотрудницы ПВЗ В Екатеринбурге неадекватная клиентка разбила телефон сотрудницы ПВЗ Тихий и спокойный сон с кошкой Тихий и спокойный сон с кошкой
Главная > Видео
Редкое, но невероятно красивое природное явление

Редкое, но невероятно красивое природное явление

Автор:
20 мая 2024 07:36
Метки: Видео   в мире   интересно   норвегия   облака   стратосферные облака   
1039
1
1

Полярные стратосферные облака — красивое оптическое явление, при котором тонкие облака окрашиваются в спектральные цвета. Увидеть такие облака вживую - большая редкость.

«Радужные» или полярные стратосферные облака — редкое природное оптическое явление, при котором тонкие облака окрашиваются во всевозможные цвета радуги. Увидеть это явление в живую большая редкость, но, к счастью, у нас есть видео и фотографии этой необычайной красоты.

Например, радужные облака из этого ролика очевидцы засняли на просторах Норвегии. Только посмотрите на это невероятное буйство цветов на небе! Сложно представить, что это все произошло на самом деле, а не было смонтировано в фотошопе. Природа, действительно, умеет удивлять и создавать по истине красивые вещи.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Видео   в мире   интересно   норвегия   облака   стратосферные облака   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий удален. Причина: предложил спам-фильтр при добавлении комментария
−3
893
𝕯𝖆𝖛𝖎𝖉 𝕭𝖊𝖈𝖐𝖍𝖆𝖒 Час назад
Редкое, но невероятно красивое природное явлениеПосмотреть
Редкое, но невероятно красивое природное явление
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3685 постов (3595 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

633646



Другие посты автора
Популярное
14 неудачников, который навсегда запомнили один день из жизни
14 неудачников, который навсегда запомнили один день из жизни
"Должна действовать конституция, а не законы шариата": в полицию Москвы обратилась чеченка, попросившая не выдавать её родственникам
"Должна действовать конституция, а не законы шариата": в полицию Москвы обратилась...
Набирающие популярность
В здоровом теле...2
В здоровом теле...2
Идиллия деревенской жизни на картинах современного русского художника
Идиллия деревенской жизни на картинах современного русского художника
У экрана нового iPad Pro обнаружили неприятный недостаток (2 фото)
У экрана нового iPad Pro обнаружили неприятный недостаток (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 12 мая

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#забавно#полиция#США#кот#природа#дети
#животные#люди#интересно#кино#Россия#актеры#криминал
#в мире#СССР#факты#милота#авария#фильм#Еда
У экрана нового iPad Pro обнаружили неприятный недостаток (2 фото) У экрана нового iPad Pro обнаружили неприятный недостаток (2 фото) Бельгийцы поселили у себя дома дикую свинью Бельгийцы поселили у себя дома дикую свинью Полицейские выстроились в «живые стены», чтобы облегчить движение транспорта и пешеходов Полицейские выстроились в «живые стены», чтобы облегчить движение транспорта и пешеходов Бокка — одна из самых старинных и необычных профессий в Японии Бокка — одна из самых старинных и необычных профессий в Японии Зачем в Японии построили деревню-фонтан Зачем в Японии построили деревню-фонтан Женщине вернули потерянный 40 лет назад бумажник с документами Женщине вернули потерянный 40 лет назад бумажник с документами

На что жалуетесь?

Вернуться