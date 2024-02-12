«Я с тобой!»: кот запрыгивает в рюкзак школьника

Не каждый котофей любит оставаться дома в одиночестве. Да, можно целый день проказничать, но любимый хозяин все же дороже боя с фикусами, и герой из видео это прекрасно понимает.

Когда владелец собирается на учебу, котейка прыгает к нему в рюкзачок и ни при каких обстоятельствах не собирается оттуда выходить. Ребенку приходится вытаскивать настырного пушистого из сумки и еще быстрее собираться в школу. Вот только это совсем не спасает ситуацию, ведь котик решительно настроен отправится с юным хозяином грызть гранит науки.