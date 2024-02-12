«Я с тобой!»: кот запрыгивает в рюкзак школьника

Кот не любит оставаться дома один и запрыгивает в рюкзак хозяина, когда тот собирается уходить на учёбу.
Не каждый котофей любит оставаться дома в одиночестве. Да, можно целый день проказничать, но любимый хозяин все же дороже боя с фикусами, и герой из видео это прекрасно понимает.
Когда владелец собирается на учебу, котейка прыгает к нему в рюкзачок и ни при каких обстоятельствах не собирается оттуда выходить. Ребенку приходится вытаскивать настырного пушистого из сумки и еще быстрее собираться в школу. Вот только это совсем не спасает ситуацию, ведь котик решительно настроен отправится с юным хозяином грызть гранит науки.
Источник:
- Котфуций: воспитанного кота готовят ко сну
- Кот Баскервилей
- Шанс погибнуть от лап кошки ничтожно мал, но никогда не равен нулю
- Неожиданный сюрприз для победителя
- Котомиссия выполнима