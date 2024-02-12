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Сообщество Без кота и жизнь не та 1998 постов • 502 подписчика подписаться
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«Я с тобой!»: кот запрыгивает в рюкзак школьника

«Я с тобой!»: кот запрыгивает в рюкзак школьника

Автор:
12 февраля 2024 08:11
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   в мире   животные   кот   рюкзак   
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Кот не любит оставаться дома один и запрыгивает в рюкзак хозяина, когда тот собирается уходить на учёбу.

Не каждый котофей любит оставаться дома в одиночестве. Да, можно целый день проказничать, но любимый хозяин все же дороже боя с фикусами, и герой из видео это прекрасно понимает.

Когда владелец собирается на учебу, котейка прыгает к нему в рюкзачок и ни при каких обстоятельствах не собирается оттуда выходить. Ребенку приходится вытаскивать настырного пушистого из сумки и еще быстрее собираться в школу. Вот только это совсем не спасает ситуацию, ведь котик решительно настроен отправится с юным хозяином грызть гранит науки.

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Метки: Видео   Прикол   в мире   животные   кот   рюкзак   
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hairov 58 минут назад
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