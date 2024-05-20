Любопытный домик из Сада скульптур в США

Необычный дом из Сада скульптур Национальной галереи искусства Вашингтона. При беглом взгляде может показаться, что он настоящий, но на самом деле это не так.
Сад скульптур Национальной галереи искусств в Вашингтоне — уникальная площадка, ставшая идеальным местом для проведения творческих акций, выставок и концертов. Однако у многих пользователей она популярна из-за совершенно другого. Дело в том, что здесь находится домик, который, кажется, может сломать мозг любого человека.
А все из-за того, что это вовсе не дом, а очень продуманная иллюзия. Раскусить ее можно лишь подойдя с правильной стороны. Все остальное время вы точно будете думать, что перед вами красочный домик.
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У человека зрение бинокулярное, он сразу увидит, что домик наизнанку..
Есть аналогичная игрушка из бумаги - "следящий дракон Гарднера".
Чтобы эффект работал надо смотреть одним глазом...