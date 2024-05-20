Прохожие избили мужчину, который не следил за своей собакой

Пёс лаял на прохожих, а затем укусил проходившего мимо соседа. После этого родственники пострадавшего атаковали хозяина питомца и нанесли ему несколько десятков ударов. Жена и мать владельца собаки бросились на выручку мужчине и тоже попали под раздачу. Также было замечено, что один из нападавших несколько раз ударил собаку, которой потребовалась помощь ветеринаров.

Как сообщают СМИ, между соседними семьями существует давняя конфронтация, потому укус пса был лишним поводом, чтобы наказать соседа. Владелец четвероногого питомца после получения медицинской помощи в больнице, на следующий день вернулся домой. Нападавшие были задержаны. По индийским законам всем участникам избиения могут грозить большие сроки тюремного заключения по статье покушение на убийство.