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Прохожие избили мужчину, который не следил за своей собакой

Прохожие избили мужчину, который не следил за своей собакой

Автор:
20 мая 2024 07:45
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Индия   Пёс   в мире   животные   нападение   собака   
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В Индии мужчина стоял с собакой неподалеку от своего жилища, когда на него напали нескольких родственников соседа.

Пёс лаял на прохожих, а затем укусил проходившего мимо соседа. После этого родственники пострадавшего атаковали хозяина питомца и нанесли ему несколько десятков ударов. Жена и мать владельца собаки бросились на выручку мужчине и тоже попали под раздачу. Также было замечено, что один из нападавших несколько раз ударил собаку, которой потребовалась помощь ветеринаров.

Как сообщают СМИ, между соседними семьями существует давняя конфронтация, потому укус пса был лишним поводом, чтобы наказать соседа. Владелец четвероногого питомца после получения медицинской помощи в больнице, на следующий день вернулся домой. Нападавшие были задержаны. По индийским законам всем участникам избиения могут грозить большие сроки тюремного заключения по статье покушение на убийство.

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Метки: Видео   Индия   Пёс   в мире   животные   нападение   собака   
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14  комментариев
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30k
Егор Час назад
Культурно там у них - руки никто не марает, палочками лупят.
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5k
Serj81 15 минут назад
За дверью уже с палками стояли
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Комментарий удален
−3
2k
Ультратрахуил Полчаса назад
Нам есть чему поучится у индусов!
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62k
dima423 39 минут назад
Думаю тут не из за собаки)
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8k
Николай 40 минут назад
Да ничего страшного, они потом все вместе с собакой станцивали...
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909
Вазап Алейкум 45 минут назад
Под музыку было бы более аутентично...
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106
Modemov 47 минут назад
Вроде всё это жестоко и неправильно. Но зато человек урок усвоит, я надеюсь)
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16k
Типа граф 51 минуту назад
Такое ощущение , как будто специально с палками выжидали и не факт что собака укусила .
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826
Шурман Час назад
Почему я продал свою большую квартиру в очень спокойном и тихом районе Брюсселя ? . У нас построили американский дата центр который зависит от НАТО и всякой херни , к нам на этот тихий когда то район начали заселятся индусы и их даже большие цены за аренду не интересуют , приходят и как в кино ну сразу повадки такие типа почти танцуют да все нравиться я сразу покупаю :) отвечаю если местные ходят и еще что то говорят ну вот цену нужно скинуть а эти сразу берут . Короче за последние 6 лет у нас на районе открылись и индусские рестораны и магазины и всякая херня , улицы были чистые а теперь ужас . Я рад что продал там квартиру а вот мой сосед с кем я дружу мне на фэйсбук пишет ты типа ушлый купил себе дом подальше и свалил а нам оставшимся 5 белым семьям что делать ? . Индусы как любые черные когда 1-2 это милые но когда их толпа это все , да и спорт у них любимый это крикет , постоянно с этими палками ходят .
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12k
Дмитрий Час назад
По чему музыка не заиграла? Без музыки не считово! Переиграть!
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4k
kuchipachi Час назад
Укус собаки вообще не повод был. Там уже шли с палками его бить.
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10k
Alex 2 часа назад
Не далеко они от обезьян ушли
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3275 постов (3216 в горячем)

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