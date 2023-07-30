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Вы не пугайтесь, у меня немного не прибрано

Вы не пугайтесь, у меня немного не прибрано

Автор:
30 июля 2023 10:04
Метки: Вещи   Видео   Синдром патологического накопительства   мусор   потоп   сосед   
998
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Жители дома в Красносельском районе обратились в спец службу, когда их начал топить сосед.

Сотрудники прибыли на место. Дверь им не открывали. Пришлось вскрывать. Сначала спасатели увидели огромное количество мусора, а потом уже хозяина квартиры.

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Метки: Вещи   Видео   Синдром патологического накопительства   мусор   потоп   сосед   
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5  комментариев
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30k
Юрий Полчаса назад
Судя по одежде - держатель контрольного пакета акций Газпрома.

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104k
Фима Петров 39 секунд назад
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344
Александр Поляков 11 минут назад
Мечты не сбылись
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8k
ишты 12 минут назад
Патологи ческое накопи тельство (также силлогомания, хоардинг, синдром Плюшкина, диспозофобия и др.) вид навязчивого поведения, заключающийся в собирании и хранении неиспользуемых вещей, чаще всего предметов домашнего обихода, из-за чего помещения постепенно теряют пригодность для жизни.(Википедия) Больной, доктор вместе со спецслужбами нужен...
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