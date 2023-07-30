Вы не пугайтесь, у меня немного не прибрано

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Жители дома в Красносельском районе обратились в спец службу, когда их начал топить сосед.
Сотрудники прибыли на место. Дверь им не открывали. Пришлось вскрывать. Сначала спасатели увидели огромное количество мусора, а потом уже хозяина квартиры.
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