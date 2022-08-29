Ролик, сводящий олдскулы

FISHKINET
ТОП-5 рекомендаций, как привести свои финансы в порядок ТОП-5 рекомендаций, как привести свои финансы в порядок "Нищеброды!": девушка из Казани обматерила и оскорбила на камеру русских мужчин, наговорив на статью "Нищеброды!": девушка из Казани обматерила и оскорбила на камеру... С головой в лихие 90-е: пост ностальгии и редких снимков С головой в лихие 90-е: пост ностальгии и редких снимков "Сколько сейчас есть гендеров?": мужчина ответил на вопрос так, что с ним сложно поспорить "Сколько сейчас есть гендеров?": мужчина ответил на вопрос так,... Самые смешные мемы. Выпуск № 34 Самые смешные мемы. Выпуск № 34 Как быстро довести вегана до истерики Как быстро довести вегана до истерики «СтопМажор»: в Москве силовики остановили автопробег "Феррари", "Ламборгини" и прочего "жира" и скрутили их владельцев «СтопМажор»: в Москве силовики остановили автопробег "Феррари",... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Как сейчас выглядят места съёмок фильма "3+2" в Крыму? Фотосравнение спустя 60 лет Как сейчас выглядят места съёмок фильма "3+2" в Крыму?... В Москве задержали приезжую, которая пыталась похитить 5-летнюю девочку В Москве задержали приезжую, которая пыталась похитить 5-летнюю... Почему душнил никто не любит Почему душнил никто не любит Необъяснимая дичь, которая всё же случилась Необъяснимая дичь, которая всё же случилась Фотографии из прошлого Фотографии из прошлого Техника безопасности для слабаков: подборка фотографий очень смелых или слишком глупых людей Техника безопасности для слабаков: подборка фотографий очень... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Зачем нужен телевизор, если есть окно? Пост о необычных окнах Зачем нужен телевизор, если есть окно? Пост о необычных окнах Американский стример решил сбросить бомбу на Россию, но всё перепутал Американский стример решил сбросить бомбу на Россию, но всё перепутал Улицы мира в 1979 году Улицы мира в 1979 году Йожика картинки. Выпуск 196 Йожика картинки. Выпуск 196
Главная > Видео 
Ролик, сводящий олдскулы

Ролик, сводящий олдскулы

Автор:
29 августа 2022 12:07
Метки: Вещи   в мире   видео   интересно   ностальгия   подборка   
801
1
1
Небольшой видеоролик с подборкой вещей, полюбившихся многим детям 80-х и 90-х. Несмотря на то, что в видео показаны зарубежные вещи и гаджеты, большинство из них знакомы и русскому человеку.

Человек из прошлого

А какие вещи из видео были у вас?

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Метки: Вещи   в мире   видео   интересно   ностальгия   подборка   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
LisA Полчаса назад
дети...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Barachek_Obachek 24 минуты назад
Запилил бы я ролик какие вещи были у меня, но к сожалению в то время ещё не было видеокамер, телефонов, фотоаппаратов, да и электричества ещё не было
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Krasava

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

746959



Другие посты автора
ТОП-5 рекомендаций, как привести свои финансы в порядок
ТОП-5 рекомендаций, как привести свои финансы в порядок
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеально!

Популярные теги
#фото#история#картинки#подборка#сарказм#Россия#Приколы#страна#милота#ситуации
#Юмор#в мире#факты#фотографии#кино#забавно#сатира#Вещи#настроение#познавательно
#интересно#животные#прикол#люди#СССР#позитив#Разное#задержание#новости#завод
ТОП-5 рекомендаций, как привести свои финансы в порядок ТОП-5 рекомендаций, как привести свои финансы в порядок Как компактно складывать одежду Как компактно складывать одежду Эффектный снос китайских многоэтажек Эффектный снос китайских многоэтажек Как нейросеть видит прошлое, настоящее и будущее Как нейросеть видит прошлое, настоящее и будущее Волшебная палочка, которая действительно умеет стрелять Волшебная палочка, которая действительно умеет стрелять Предложение руки с помощью дронов Предложение руки с помощью дронов

На что жалуетесь?

Вернуться