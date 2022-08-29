Ролик, сводящий олдскулы

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Небольшой видеоролик с подборкой вещей, полюбившихся многим детям 80-х и 90-х. Несмотря на то, что в видео показаны зарубежные вещи и гаджеты, большинство из них знакомы и русскому человеку.
Человек из прошлого
А какие вещи из видео были у вас?
Источник:
АНТИФИШКИ
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