Мужчине пришлось изрядно попотеть, чтобы создать клубнично-шоколадное лакомство для жены

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Женщины любят ягоды. А ещё женщины любят сюрпризы. Мужчина решил удивить свою вторую половинку и приготовил для неё клубнику в шоколаде. После этого он показал, через что ему пришлось пройти.
Внимание! Присутствует ненормативная лексика.
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хотя на вкус и цвет...
В первые 2 миски попала вода, когда она кипела. Потому что обе он их ставил в саму кастрюлю. Шоколад "сворачивается" от воды или даже от пара, если миска внутри, поэтому с кошаче-собачей и получилось, она была на, а не в.