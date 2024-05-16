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Мужчине&nbsp; пришлось изрядно попотеть, чтобы создать клубнично-шоколадное лакомство для жены

Мужчине пришлось изрядно попотеть, чтобы создать клубнично-шоколадное лакомство для жены

Автор:
16 мая 2024 10:49
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Еда   Прикол   Юмор   клубника   клубника в шоколаде   
1092
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Женщины любят ягоды. А ещё женщины любят сюрпризы. Мужчина решил удивить свою вторую половинку и приготовил для неё клубнику в шоколаде. После этого он показал, через что ему пришлось пройти.

Внимание! Присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Видео   Еда   Прикол   Юмор   клубника   клубника в шоколаде   
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6  комментариев
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2k
Ультратрахуил 2 часа назад
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35k
Ego sum qui sum Час назад
мат, мат, мат
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7k
Бу Час назад
страшная
хотя на вкус и цвет...
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40k
Андрей Иванов Час назад
Вот так добьётся, а потом жареную клубнику с селёдкой искать будет
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3k
Дмитрий Час назад
Когда руки из ...опы, то и торт "Наполеон" можно из лаваша сделать. Додуматься и заказать шоколад в специальном кондитерском магазине никак нельзя было? А во вторых, чего сложного его растопить по инструкции с того-же Туба, и уж поверьте не в миске дело.
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3676 постов (3585 в горячем)

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