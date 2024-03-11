FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Без кота и жизнь не та 2116 постов • 506 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Без кота и жизнь не та
Кот пытается добраться до еды в тарелке

Кот пытается добраться до еды в тарелке

Автор:
11 марта 2024 07:14
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Еда   Прикол   Юмор   кот   тарелка   
1076
1
1

Кот решил полакомиться едой из тарелки хозяйки, но его ждало разочарование.

Любовь к еде очень часто толкает наших пушистых друзей на необдуманные и порой странные поступки. У них в одночасье отключается критическое мышление, совесть и даже органы чувств, как у котенка из видео.

У кота на почве ужасного пятиминутного голода дали сбой органы и обоняния, и зрения. Питомец очень настойчиво пытался перекусить обедом хозяйки сквозь стеклянную тарелку. Пушистику определенно стоит немного поразмыслить над ситуацией и выбрать немного другую стратегию кражи вкусняшек.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Без кота и жизнь не та"
Метки: Видео   Еда   Прикол   Юмор   кот   тарелка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Alex Chebrikov

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

661071



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Что случается, когда простая официантка выигрывает $10 млн в лотерею
Что случается, когда простая официантка выигрывает $10 млн в лотерею
В Госдуме решили бороться с "фанерой"
В Госдуме решили бороться с "фанерой"
Набирающие популярность в сообществах
Микросхемы для игры “Ну, погоди!” и космических кораблей. В Москве открылся Музей отечественной микроэлектроники⁠⁠
Микросхемы для игры “Ну, погоди!” и космических кораблей. В Москве открылся Музей...
Советские часы за границей. Ничем не хуже!
Советские часы за границей. Ничем не хуже!
Купите на 2 тысячи, а заплатите 500 рублей
Купите на 2 тысячи, а заплатите 500 рублей
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 10 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#СССР#8 марта#факты#Девушка#интересно#Вещи#милота#Россия
#животные#собака#люди#Прикол#Еда#кот#девушки#сарказм#полиция
#забавно#в мире#Юмор#история#Индия#кошка#кино#реакция соцсетей#отношения
Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист Пушистый дизайнер за работой Пушистый дизайнер за работой Арест серийного кусателя Арест серийного кусателя Какой молодец Какой молодец Самый непредсказуемый кот Самый непредсказуемый кот Рыжий кот не доволен тем, что ему не достается рыбка Рыжий кот не доволен тем, что ему не достается рыбка

На что жалуетесь?

Вернуться