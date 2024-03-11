Кот пытается добраться до еды в тарелке

Любовь к еде очень часто толкает наших пушистых друзей на необдуманные и порой странные поступки. У них в одночасье отключается критическое мышление, совесть и даже органы чувств, как у котенка из видео.

У кота на почве ужасного пятиминутного голода дали сбой органы и обоняния, и зрения. Питомец очень настойчиво пытался перекусить обедом хозяйки сквозь стеклянную тарелку. Пушистику определенно стоит немного поразмыслить над ситуацией и выбрать немного другую стратегию кражи вкусняшек.