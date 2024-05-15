СК разоблачил схему легализации мигрантов через украинские документы

Иностранцы получали гражданство России по по хитрой и упрощённой схеме.
Сотрудники Следственного комитета при силовой поддержке МВД и ФСБ задержали преступную группу из 15 человек, организовавшую незаконную миграцию по подложным документам. Среди задержанных оказался бывший сотрудник миграционной службы УМВД по городскому округу Домодедово, а также 11 иностранцев — граждане Вьетнама, Узбекистана и Азербайджана.
По данным следствия, с июля по декабрь 2023 года сотрудник миграционной службы МВД вместе с тремя подельниками помог въехать на территорию России одиннадцати иностранцам. Примечательно, что им выдавали паспорта РФ по упрощённой схеме на основании подложных документов о наличии украинского гражданства и регистрации на территории Херсонской области. За такую услугу иностранные граждане платили от 400 до 700 тысяч рублей.
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Отмечается, что в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям об организации незаконной миграции, служебный подлог и использование заведомо подложного документа (ч. 2 ст. 322.1, ч. 2 ст. 322.1, ч.1 ст. 292 и ч. 5 ст. 327 УК РФ).
Четверых предполагаемых организаторов незаконной миграции суд отправил в СИЗО. А 11 иностранцев отпустили под подписку о невыезде.
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А 11 иностранцев правильно отпустили под подписку - они, скорее всего, будут сидеть на месте ровно и спокойно дожидаться суда. ))
В принципе так и надо думаю, а то у нас понапускали всяких без разбора, и теперь расхлебываем.
Вообще не так. Идёт следствие. Они свидетели. Закончится следствие, будет вынесен приговор, пройдёт срок апелляции, вот тогда и поедут они по местам постоянной дислокации.