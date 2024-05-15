СК разоблачил схему легализации мигрантов через украинские документы

Сотрудники Следственного комитета при силовой поддержке МВД и ФСБ задержали преступную группу из 15 человек, организовавшую незаконную миграцию по подложным документам. Среди задержанных оказался бывший сотрудник миграционной службы УМВД по городскому округу Домодедово, а также 11 иностранцев — граждане Вьетнама, Узбекистана и Азербайджана.

По данным следствия, с июля по декабрь 2023 года сотрудник миграционной службы МВД вместе с тремя подельниками помог въехать на территорию России одиннадцати иностранцам. Примечательно, что им выдавали паспорта РФ по упрощённой схеме на основании подложных документов о наличии украинского гражданства и регистрации на территории Херсонской области. За такую услугу иностранные граждане платили от 400 до 700 тысяч рублей.