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СК разоблачил схему легализации мигрантов через украинские документы

СК разоблачил схему легализации мигрантов через украинские документы

Автор:
15 мая 2024 13:06
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Россия   СК   гражданство   иностранцы   незаконная миграция   
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Иностранцы получали гражданство России по по хитрой и упрощённой схеме.

Сотрудники Следственного комитета при силовой поддержке МВД и ФСБ задержали преступную группу из 15 человек, организовавшую незаконную миграцию по подложным документам. Среди задержанных оказался бывший сотрудник миграционной службы УМВД по городскому округу Домодедово, а также 11 иностранцев — граждане Вьетнама, Узбекистана и Азербайджана.


По данным следствия, с июля по декабрь 2023 года сотрудник миграционной службы МВД вместе с тремя подельниками помог въехать на территорию России одиннадцати иностранцам. Примечательно, что им выдавали паспорта РФ по упрощённой схеме на основании подложных документов о наличии украинского гражданства и регистрации на территории Херсонской области. За такую услугу иностранные граждане платили от 400 до 700 тысяч рублей.

Отмечается, что в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям об организации незаконной миграции, служебный подлог и использование заведомо подложного документа (ч. 2 ст. 322.1, ч. 2 ст. 322.1, ч.1 ст. 292 и ч. 5 ст. 327 УК РФ).


Четверых предполагаемых организаторов незаконной миграции суд отправил в СИЗО. А 11 иностранцев отпустили под подписку о невыезде.

Источник:

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Метки: Видео   Россия   СК   гражданство   иностранцы   незаконная миграция   
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9  комментариев
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18k
ron 2 часа назад
Вот где точно упомянуть фразу "торговал Родиной"....
А 11 иностранцев правильно отпустили под подписку - они, скорее всего, будут сидеть на месте ровно и спокойно дожидаться суда. ))
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40k
russger 11 минут назад
Всего 11? Пфф, накрыли картель
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1k
Kra 22 минуты назад
вот странно, за 10 лет после развала Союза у большинства людей полностью поменялась ментальность. Растили бескорыстного, честного советского человека а за 10 лет появились вот эти все, которые и мать продадут, если выгодно будет! и вот уже 20 лет никак они не выводятся...
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9k
Alex Полчаса назад
Всех расстрелять.
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62k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 51 минуту назад
это хорошо !
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33k
Владимир 2 часа назад
В Беларуси к этому интересно подходят. У них если подозрение что ты хохол, то всё, запрет на въезд. У знакомых мама из Украины ехала к дочке и внуку, завернули. Причем дочка живет в Москве фиг знает сколько лет, и абсолютно аполитична. Меня бы наверное тоже завернули, хотя я родился в Москве, и ватник оголтелый. Но фамилия украинская..
В принципе так и надо думаю, а то у нас понапускали всяких без разбора, и теперь расхлебываем.
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15k
Владимир 2 часа назад
Это всё хорошо, а мигрантов которые получали гражданство домой почему не отправили? Как и до этого и до этого. Накрывают организаторов, а получателей паспорта почему то не лишают и не депортируют!
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Burzum
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