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Северное сияние окутало практически всю Россию

Северное сияние окутало практически всю Россию

Автор:
11 мая 2024 05:27
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Россия   геомагнитный шторм   магнатная буря   северное сияние   фото   
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Сильнейшая магнитная буря все-таки накрыла Землю, как и предполагали ученые. Да, до супершторма дело не дошло, техника из строя не выходила, зато северное сияние удалось посмотреть многим землянам.

Если вы вдруг пропустил такую красоту, то вот она - любуйтесь!


Сияние можно было лицезреть практически по всей территории России.


Цветное небо наблюдали в Челябинской, Свердловской, Волгоградской, Ростовской областях, а также Башкирии, Ставрополье и Крыму.


По предварительным подсчетам ученых буря может продлиться до 40 часов. Люди со всей России делятся эпичными кадрами.


Скорее всего сияние можно будет посмотреть и этой ночью. Вот вам карта городов, где можно увидеть красивое небо. А вот на этом сайте можно отслеживать где бушует сияние в режиме реального времени.


Наблюдать за красотой лучше за пределами городов, чтобы не мешала засветка. Главное, чтобы погода позволила.


Если все хорошо, а еще и есть возможность не спать, то для охоты на сияние такой силы и яркости вполне подойдет даже смартфон.

На австралийском острове Тасмания полярное сияние началось на рассвете.

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Метки: Видео   Россия   геомагнитный шторм   магнатная буря   северное сияние   фото   
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