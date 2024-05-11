Северное сияние окутало практически всю Россию

Сильнейшая магнитная буря все-таки накрыла Землю, как и предполагали ученые. Да, до супершторма дело не дошло, техника из строя не выходила, зато северное сияние удалось посмотреть многим землянам.
Если вы вдруг пропустил такую красоту, то вот она - любуйтесь!
Сияние можно было лицезреть практически по всей территории России.
Цветное небо наблюдали в Челябинской, Свердловской, Волгоградской, Ростовской областях, а также Башкирии, Ставрополье и Крыму.
По предварительным подсчетам ученых буря может продлиться до 40 часов. Люди со всей России делятся эпичными кадрами.
Скорее всего сияние можно будет посмотреть и этой ночью. Вот вам карта городов, где можно увидеть красивое небо. А вот на этом сайте можно отслеживать где бушует сияние в режиме реального времени.
Наблюдать за красотой лучше за пределами городов, чтобы не мешала засветка. Главное, чтобы погода позволила.
Если все хорошо, а еще и есть возможность не спать, то для охоты на сияние такой силы и яркости вполне подойдет даже смартфон.
Источник:
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