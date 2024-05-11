Северное сияние окутало практически всю Россию

"Чтобы никогда не забыли": в Нижневартовске родители назвали сына Владимир-Путин

“Американская мечта – жить в России”: боксёр Кевин Джонсон получил квартиру в Самаре и...

Ёлка из 800 машин

После визита российских дипломатов в Таиланде отменили решение о депортации группы "Би-2" в Израиль

Петербурженка в одном купальнике опустилась под лёд Байкала на 40 метров и установила рекорд