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«Вор-ниндзя» предстанет перед судом за кражу техники на 340 тысяч рублей

«Вор-ниндзя» предстанет перед судом за кражу техники на 340 тысяч рублей

Автор:
14 мая 2024 10:53
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Вор-ниндзя   акробат   вор   криминал   техника   
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Прямо перед закрытием торгового центра 44-летний акробат спрятался в одной из пустых секций, дождался ухода сотрудников, а затем проник в вентиляционную шахту. Далее мужчина в стиле «Крепкого орешка» прополз по трубе и спустился с потолка в магазине электроники.

Там он похитил 9 мобильных телефонов, 2 пары смарт часов и ещё несколько товаров на общую сумму более 200 тысяч. Затем «синоби» вновь залез в вентиляцию и перешел к другому магазину. Тут «улов» составил «скромные» 140 тысяч. К сожалению вора, на второй точке удача его покинула — сработала сигнализация.


Мужчина опять забрался в укрытие на потолке в надежде «пересидеть» угрозу. Возможно, он смог бы раствориться в ночи, однако его учуяла служебная собака. На требование полицейских покинуть вентиляцию, «ниндзя» ответил отказом.


Тогда пришлось разбирать потолок. Уголовное дело по статье 158 УК РФ «Покушение на кражу, совершенное с незаконным проникновением в помещение» направлено в суд для рассмотрения по существу.


Есть ли у обвиняемого цирковое прошлое — не уточняется...

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Метки: Видео   Вор-ниндзя   акробат   вор   криминал   техника   
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14  комментариев
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18k
ron 2 часа назад
Такой талант бы в нужное русло... )))
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20k
Bill Полчаса назад
Было бы интересно посмотреть как он обратно запрыгивает на потолок
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43k
Notan Blaine 58 минут назад
Ссылка youtu.be
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46k
Цыц тут у меня Час назад
Ждал появления собаки...
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IsTOPnik
  • Дата регистрации: 28.06.2015
  • 784 поста (736 в горячем)

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