«Вор-ниндзя» предстанет перед судом за кражу техники на 340 тысяч рублей

Прямо перед закрытием торгового центра 44-летний акробат спрятался в одной из пустых секций, дождался ухода сотрудников, а затем проник в вентиляционную шахту. Далее мужчина в стиле «Крепкого орешка» прополз по трубе и спустился с потолка в магазине электроники.
Там он похитил 9 мобильных телефонов, 2 пары смарт часов и ещё несколько товаров на общую сумму более 200 тысяч. Затем «синоби» вновь залез в вентиляцию и перешел к другому магазину. Тут «улов» составил «скромные» 140 тысяч. К сожалению вора, на второй точке удача его покинула — сработала сигнализация.
Мужчина опять забрался в укрытие на потолке в надежде «пересидеть» угрозу. Возможно, он смог бы раствориться в ночи, однако его учуяла служебная собака. На требование полицейских покинуть вентиляцию, «ниндзя» ответил отказом.
Тогда пришлось разбирать потолок. Уголовное дело по статье 158 УК РФ «Покушение на кражу, совершенное с незаконным проникновением в помещение» направлено в суд для рассмотрения по существу.
Есть ли у обвиняемого цирковое прошлое — не уточняется...
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