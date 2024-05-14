«Вор-ниндзя» предстанет перед судом за кражу техники на 340 тысяч рублей

Там он похитил 9 мобильных телефонов, 2 пары смарт часов и ещё несколько товаров на общую сумму более 200 тысяч. Затем «синоби» вновь залез в вентиляцию и перешел к другому магазину. Тут «улов» составил «скромные» 140 тысяч. К сожалению вора, на второй точке удача его покинула — сработала сигнализация.

Мужчина опять забрался в укрытие на потолке в надежде «пересидеть» угрозу. Возможно, он смог бы раствориться в ночи, однако его учуяла служебная собака. На требование полицейских покинуть вентиляцию, «ниндзя» ответил отказом.

Тогда пришлось разбирать потолок. Уголовное дело по статье 158 УК РФ «Покушение на кражу, совершенное с незаконным проникновением в помещение» направлено в суд для рассмотрения по существу.

Есть ли у обвиняемого цирковое прошлое — не уточняется...