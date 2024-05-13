Парень подшучивает над своей девушкой, любящей фотографироваться

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Парень прикалывается над своей второй половинкой с помощью линз в приложении Snapchat. Да, жаль, конечно, этого добряка.
Этот парень был из тех, что просто любит жизнь...
Линзы называются Solid Guy и Jolly Smile.
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