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Парень подшучивает над своей девушкой, любящей фотографироваться

Парень подшучивает над своей девушкой, любящей фотографироваться

Автор:
13 мая 2024 07:51
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   Юмор   линза   снапчат   фильтр   
2536
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Парень прикалывается над своей второй половинкой с помощью линз в приложении Snapchat. Да, жаль, конечно, этого добряка.

Этот парень был из тех, что просто любит жизнь...

Линзы называются Solid Guy и Jolly Smile.

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Метки: Видео   Прикол   Юмор   линза   снапчат   фильтр   
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4  комментария
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98k
Доктор Джонс Час назад
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Pill 41 минуту назад
Вечная память!
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3k
Пластичный Дятел 45 минут назад
Ссылка youtu.be
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17k
Колька Валеркин сын Час назад
Я так понимаю, что парня потом никто не видел))
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Себастьян Перейра
  • 3207 постов (3091 в горячем)

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