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Инструмент от запоров от китайского изобретателя

Инструмент от запоров от китайского изобретателя

Автор:
13 мая 2024 07:35
Метки: Видео   Прикол   Юмор   запор   инструмент   унитаз   
1878
1
1

Изобретатель из Китая продемонстрировал концепт унитаза, который борется с запорами. Выглядит он как машина для пыток.

С таким унитазом запоров не будет. Никогда.

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Метки: Видео   Прикол   Юмор   запор   инструмент   унитаз   
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10  комментариев
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3k
sers Час назад
Так вот кто британский флаг изобрел.
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692
Александр Богомолов Минуту назад
В поликлинике:
-может все таки таблетки. или клизму хотя бы?
-нет! Только китайский унитаз.
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12k
Летучий Мыш 10 минут назад
Запор при просмотре видео уже проходит
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3k
petia 15 минут назад
Х-ер-ак и жопа на:
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177
Самуил Маршак 47 минут назад
На изобретателе девайс испытать. И желательно, не один раз!
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959
Лёха Лёха Час назад
Уж очень этот механизм напоминает приспособление по замене пыльника на ШРУСе без его разборки
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5k
Наталья Час назад
Это капец, товарищи.
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3k
Оксид Бетона 2 часа назад
херассе! порвёт же жопу на британский флаг!
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4k
Алекс Лом 2 часа назад
Главное чтоб опять мышь не сожрал какую-нибудь , ипать его мозги извращенца косоглазого .
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18k
Alex ASK 2 часа назад
Мсье знает толк...
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3261 пост (3202 в горячем)

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