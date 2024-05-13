Инструмент от запоров от китайского изобретателя

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Изобретатель из Китая продемонстрировал концепт унитаза, который борется с запорами. Выглядит он как машина для пыток.
С таким унитазом запоров не будет. Никогда.
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-может все таки таблетки. или клизму хотя бы?
-нет! Только китайский унитаз.