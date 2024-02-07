Корбен, детка: хозяин нарядил кота в костюм Руби Рода

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В сети набрал популярность ролик с косплем Руби Рода. Хозяин кота перевоплотил своего питомца в эпатажного ведущего из «Пятого элемента».
Корбен Даллас одобряет!
Судя по морде кота, это далеко не первое его перевоплощение... и не последнее.
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Не хватает только... Лилу!
Вариант для любителей собак
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А хозяин до своих яиц дотянуться не может, вот херней и занимается.