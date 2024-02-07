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Корбен, детка: хозяин нарядил кота в костюм Руби Рода

Корбен, детка: хозяин нарядил кота в костюм Руби Рода

Автор:
07 февраля 2024 13:14
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   Руби Род   Юмор   животные   пятый элемент   
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В сети набрал популярность ролик с косплем Руби Рода. Хозяин кота перевоплотил своего питомца в эпатажного ведущего из «Пятого элемента».

Корбен Даллас одобряет!

Судя по морде кота, это далеко не первое его перевоплощение... и не последнее.

Не хватает только... Лилу!

Вариант для любителей собак

Источник:

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Метки: Видео   Прикол   Руби Род   Юмор   животные   пятый элемент   
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7  комментариев
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7k
Neo 4 часа назад
Фотки из цикла "мой хозяин идиот"
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42k
Сергей Час назад
Коту делать нечего , он яйца себе лижет.
А хозяин до своих яиц дотянуться не может, вот херней и занимается.
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97
oldlysyi 2 часа назад
Мне одному кажется, что Руби Род созвучен слову рубероид?
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13k
Святослав 3 часа назад

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3k
Максим Макашев 4 часа назад
Где то на серваке лежит этот фильм АЖ С ТРИНАДЦАТЬЮ звуковыми дорожками с переводом
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Fidel

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