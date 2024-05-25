Дымовая шашка угодила в голову главе семейства на гендер-вечеринке

Во время зрелищного мероприятия, в результате которого все собравшиеся родственники узнали о скором появлении на свет мальчика, произошёл взрыв дымовой шашки, поразившей в голову главу семейства.

Как пишут СМИ, идею организовать модную в США гендер-вечеринку подала старшая дочь бразильского семейства.

«Я инстинктивно потянулся, чтобы оттащить в сторону жену, которая была рядом. На видео видно, что взрыв чуть не поразил её, но мне удалось её отодвинуть. Именно тогда я получил ожоги шеи, головы и уха», - рассказал 39-летний бразилец в интервью СМИ.

Это была первая вечеринка по раскрытию пола у супружеской пары, у которой уже есть трое детей.

