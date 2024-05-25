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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1448 постов • 61 подписчик подписаться
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Дымовая шашка угодила в голову главе семейства на гендер-вечеринке

Дымовая шашка угодила в голову главе семейства на гендер-вечеринке

Автор:
25 мая 2024 10:54
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   ЧП   в мире   гендер-вечеринка   дымовая шашка   люди   
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Вечеринка по случаю раскрытия пола в семействе, в четвёртый раз ожидающего пополнения, чудом не закончилась трагедией в городе Линьярис (штат Эспириту-Санту, Бразилия).

Во время зрелищного мероприятия, в результате которого все собравшиеся родственники узнали о скором появлении на свет мальчика, произошёл взрыв дымовой шашки, поразившей в голову главу семейства.


Как пишут СМИ, идею организовать модную в США гендер-вечеринку подала старшая дочь бразильского семейства.


«Я инстинктивно потянулся, чтобы оттащить в сторону жену, которая была рядом. На видео видно, что взрыв чуть не поразил её, но мне удалось её отодвинуть. Именно тогда я получил ожоги шеи, головы и уха», - рассказал 39-летний бразилец в интервью СМИ.


Это была первая вечеринка по раскрытию пола у супружеской пары, у которой уже есть трое детей.

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Метки: Видео   ЧП   в мире   гендер-вечеринка   дымовая шашка   люди   
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4  комментария
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488
Ашот Углумбеков Час назад
Больные извращенцы... У нас в детских садиках тоже распространяют литературу подобного толка. Писец...
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15k
..: Атеист :.. 43 минуты назад
Подумаешь... я тоже как-то организовал вечеринку по случаю вскрытия пола)) снял старые доски и перекус вкусняхами устроил.. Вот это вечеринка, а не эта хрень пиндосовская!
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11k
Игорь 44 минуты назад
Как скучно я живу :)
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33k
Владимир Час назад
Гендер-вечеринка? Совсем уже.. А вдруг ОНО еще со своим полом не определилось, а вы уже пьянствовать?
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GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 2374 поста (2329 в горячем)

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