Дымовая шашка угодила в голову главе семейства на гендер-вечеринке

Вечеринка по случаю раскрытия пола в семействе, в четвёртый раз ожидающего пополнения, чудом не закончилась трагедией в городе Линьярис (штат Эспириту-Санту, Бразилия).
Во время зрелищного мероприятия, в результате которого все собравшиеся родственники узнали о скором появлении на свет мальчика, произошёл взрыв дымовой шашки, поразившей в голову главу семейства.
Как пишут СМИ, идею организовать модную в США гендер-вечеринку подала старшая дочь бразильского семейства.
«Я инстинктивно потянулся, чтобы оттащить в сторону жену, которая была рядом. На видео видно, что взрыв чуть не поразил её, но мне удалось её отодвинуть. Именно тогда я получил ожоги шеи, головы и уха», - рассказал 39-летний бразилец в интервью СМИ.
Это была первая вечеринка по раскрытию пола у супружеской пары, у которой уже есть трое детей.
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