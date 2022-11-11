День рук: мужчина устроил себе экстремальную тренировку на кондиционере

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Житель подмосковного города Воскресенск решил устроить себе экстремальную тренировку. Он залез на блок кондиционера на четвертом этаже, взял в руки гриф и начал выполнять упражнение.
После нескольких повторений мужчина залез обратно в квартиру. Судьба грифа осталась неизвестна.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Подмосковье Россия видео воскресенск кондиционер люди
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