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День рук: мужчина устроил себе экстремальную тренировку на кондиционере

День рук: мужчина устроил себе экстремальную тренировку на кондиционере

Автор:
11 ноября 2022 12:10
Сообщество : Жить в России
Метки: Подмосковье   Россия   видео   воскресенск   кондиционер   люди   
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Житель подмосковного города Воскресенск решил устроить себе экстремальную тренировку. Он залез на блок кондиционера на четвертом этаже, взял в руки гриф и начал выполнять упражнение.
После нескольких повторений мужчина залез обратно в квартиру. Судьба грифа осталась неизвестна.

Источник:

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Метки: Подмосковье   Россия   видео   воскресенск   кондиционер   люди   
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4  комментария
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389
Feto13 2 часа назад
Уот так уот...
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40k
Мойша 42 минуты назад
хомус идиотус.
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4k
Александр Николаевич Час назад
Суровый житель подмосковного города Воскресенск
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11
Sata33 2 часа назад
что это было ?
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