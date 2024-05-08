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Котики абсолютно все делают лучше. Даже грызть гранит науки с ними как-то веселей. Поэтому этот учитель химии использует кота как указку во время лекции. Правда, сам котофей этому не очень рад.
Надеемся, коту за это платят!)
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