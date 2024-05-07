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Конфликт между&nbsp;постояльцами хостела закончился поножовщиной

Конфликт между постояльцами хостела закончился поножовщиной

Автор:
07 мая 2024 08:34
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Москва   инцидент   люди   нападение   нож   
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Два постояльца хостела в Чечерском проезде Москвы захотели выяснить отношения на улице. В какой-то момент один из мужчин решил воспользоваться ножом.

Пострадавшему оказана медицинская помощь. Нападавший задержан.

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Метки: Видео   Москва   инцидент   люди   нападение   нож   
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68
Patron 57 минут назад
Синька - зло!
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2k
qwer Полчаса назад
Ставки на синее принимаются?
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1k
Бэмсяра Час назад
и снова иностранные специалисты.....
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3641 пост (3605 в горячем)

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