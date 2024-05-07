Конфликт между постояльцами хостела закончился поножовщиной

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Два постояльца хостела в Чечерском проезде Москвы захотели выяснить отношения на улице. В какой-то момент один из мужчин решил воспользоваться ножом.
Пострадавшему оказана медицинская помощь. Нападавший задержан.
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