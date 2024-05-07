Игрушка антистресс в форме злобного Патрика из «Губки Боба»

Многие знают и любят мультфильм про губку по имени Боб, проживающую на дне океана. Но огромную аудиторию поклонников и массу внимания заслужил не столько главный персонаж, сколько его лучший друг, — морская звезда по имени Патрик, благодаря своей детской наивности и непосредственности. Поэтому на просторах Сети часто можно встретить не только мемы, но и сувениры с Патриком.

Прямо сейчас в Азии набирает популярность игрушка-брелок с бешеным Патриком. При любом касании он начинает психовать и угрожающе двигаться.