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Игрушка антистресс в форме злобного Патрика из «Губки Боба»

Игрушка антистресс в форме злобного Патрика из «Губки Боба»

Автор:
07 мая 2024 07:20
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   губка боб   игрушка   патрик   спанч боб   
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В сети набирает популярность игрушка в форме бешеного Патрика из мультфильма "Губка Боб Квадратные Штаны". На каждое прикосновение игрушка реагирует тряской и психами.

Многие знают и любят мультфильм про губку по имени Боб, проживающую на дне океана. Но огромную аудиторию поклонников и массу внимания заслужил не столько главный персонаж, сколько его лучший друг, — морская звезда по имени Патрик, благодаря своей детской наивности и непосредственности. Поэтому на просторах Сети часто можно встретить не только мемы, но и сувениры с Патриком.

Прямо сейчас в Азии набирает популярность игрушка-брелок с бешеным Патриком. При любом касании он начинает психовать и угрожающе двигаться.

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Метки: Видео   Прикол   губка боб   игрушка   патрик   спанч боб   
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3  комментария
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6k
Отвратительный Мужик 10 минут назад
На тёшу Патрика похожа
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127
Ya 3 секунды назад
ну хз... меня наоборот сильно раздражает данное изделие...
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1k
Евгений 24 минуты назад
Ради этой хеpни нужно было пост делать?
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3652 поста (3566 в горячем)

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