Игрушка антистресс в форме злобного Патрика из «Губки Боба»

В сети набирает популярность игрушка в форме бешеного Патрика из мультфильма "Губка Боб Квадратные Штаны". На каждое прикосновение игрушка реагирует тряской и психами.
Многие знают и любят мультфильм про губку по имени Боб, проживающую на дне океана. Но огромную аудиторию поклонников и массу внимания заслужил не столько главный персонаж, сколько его лучший друг, — морская звезда по имени Патрик, благодаря своей детской наивности и непосредственности. Поэтому на просторах Сети часто можно встретить не только мемы, но и сувениры с Патриком.
Прямо сейчас в Азии набирает популярность игрушка-брелок с бешеным Патриком. При любом касании он начинает психовать и угрожающе двигаться.
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