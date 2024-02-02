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Помытая курочка растеряла всю свою красоту

Помытая курочка растеряла всю свою красоту

Автор:
02 февраля 2024 07:25
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   животные   забавно   курица   птица   
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Члены канадского семейства очень гордятся одной из своих питомиц — красивой курочкой польской породы. Отличительная черта польских хохлатых кур - величественный хохолок. И вот именно с ним у пернатой героини этой истории приключилось неприятность.

Курица случайно намочила перья водой из поилки, и они замёрзли. В довершение всех радостей на ледяной хохолок испражнились невежливые соседи по курятнику, которые сидели чуть выше на насесте.

Хозяева приняли решение взять птицу в дом, отогреть и отмыть. Вот только после водной процедуры выяснилось, что мокрые польские курочки — это вовсе не красивое, а гротескное и даже в какой-то мере пугающее зрелище.

Хотя в то же время и уморительное. Впрочем, главное, что с птицей всё в порядке.

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Метки: Видео   Прикол   животные   забавно   курица   птица   
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newegg Час назад
Это вы ещё сову не видели.

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290
Alex 54 минуты назад
Ничего страшного. В духовке подрумянится...
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