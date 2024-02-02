Помытая курочка растеряла всю свою красоту

Члены канадского семейства очень гордятся одной из своих питомиц — красивой курочкой польской породы. Отличительная черта польских хохлатых кур - величественный хохолок. И вот именно с ним у пернатой героини этой истории приключилось неприятность.
Курица случайно намочила перья водой из поилки, и они замёрзли. В довершение всех радостей на ледяной хохолок испражнились невежливые соседи по курятнику, которые сидели чуть выше на насесте.
Хозяева приняли решение взять птицу в дом, отогреть и отмыть. Вот только после водной процедуры выяснилось, что мокрые польские курочки — это вовсе не красивое, а гротескное и даже в какой-то мере пугающее зрелище.
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Хотя в то же время и уморительное. Впрочем, главное, что с птицей всё в порядке.
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