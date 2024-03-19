За кадром фильма «Грань будущего»

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Пользователи сети на днях вспомнили о фильме «Грань будущего» 2014 года и восхитились его создателями, которые не стали делать все спецэффекты на компьютере. В фильме нашлось место не только комбинированным съемкам, но и сценам баталий с настоящими взрывами и огнём.
Недооцененный многими фильм, который почти провалился в прокате.
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Метки: Видео Том Круз грань будущего кино спецэффекты фильм
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