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За кадром фильма «Грань будущего»

За кадром фильма «Грань будущего»

Автор:
19 марта 2024 12:54
Сообщество : Кино
Метки: Видео   Том Круз   грань будущего   кино   спецэффекты   фильм   
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Пользователи сети на днях вспомнили о фильме «Грань будущего» 2014 года и восхитились его создателями, которые не стали делать все спецэффекты на компьютере. В фильме нашлось место не только комбинированным съемкам, но и сценам баталий с настоящими взрывами и огнём.

Недооцененный многими фильм, который почти провалился в прокате.

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Метки: Видео   Том Круз   грань будущего   кино   спецэффекты   фильм   
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4  комментария
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36k
Опаньки Полчаса назад
Не знаю, нормальный как по мне фильм. Я даже пересматривал его с пол года назад (смотреть просто больше было нечего , но это не говорит о том, что фильм плохой ))))

Да, классический "день сурка" без каких-либо хитростей, но вполне себе динамичный ...
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1k
Надежда 18 минут назад
Очень смешной фильм. Часто пересматриваю с сыном. Нравится Том Круз - наслаждайтесь. Бесит Том Круз - любуйтесь, как он 26 раз умирает.
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7k
satra Час назад
Ссылка coub.com
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