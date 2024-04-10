Первый трейлер продолжения фильма «Джокер»

Компания Warner Bros. опубликовала дебютный трейлер фильма «Джокер: Безумие на двоих». Фильм станет продолжением картины режиссера Тодда Филлипса, вышедшей в прокат в 2019 году
Главные роли в сиквеле «Джокера» исполнили Хоакин Феникс, Леди Гага, Зази Битц и Брендан Глисон. Режиссёром картины выступил Тодд Филлипс, снявший первую часть.
Картина расскажет о знакомстве Джокера и Харли Квин в психиатрической лечебнице «Аркхэм». По сюжету фильма, герои влюбляются друг в друга, после чего устраивают в Готэме тотальный хаос.
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