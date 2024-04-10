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Первый трейлер продолжения фильма «Джокер»

Первый трейлер продолжения фильма «Джокер»

Автор:
10 апреля 2024 08:59
Сообщество : Кино
Метки: Брендан Глисон   Видео   Хоакин Феникс   джокер   зази битц   кино   леди гага   трейлер   фильм   
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Компания Warner Bros. опубликовала дебютный трейлер фильма «Джокер: Безумие на двоих». Фильм станет продолжением картины режиссера Тодда Филлипса, вышедшей в прокат в 2019 году

Главные роли в сиквеле «Джокера» исполнили Хоакин Феникс, Леди Гага, Зази Битц и Брендан Глисон. Режиссёром картины выступил Тодд Филлипс, снявший первую часть.

Картина расскажет о знакомстве Джокера и Харли Квин в психиатрической лечебнице «Аркхэм». По сюжету фильма, герои влюбляются друг в друга, после чего устраивают в Готэме тотальный хаос.

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Метки: Брендан Глисон   Видео   Хоакин Феникс   джокер   зази битц   кино   леди гага   трейлер   фильм   
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4  комментария
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4k
Василий Афиногенов 22 минуты назад
надо будет посмотреть
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21k
Robin Hood 3 минуты назад
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1k
Алексей 15 минут назад
Первая часть отличная. Посмотрим вторую..
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336
Dmitry N 24 минуты назад
Будем смотреть бесплатно!)
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 3894 поста (3890 в горячем)

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