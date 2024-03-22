Первые кадры фильма "Чужой: Ромул"

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В сети появился тизер-трейлер фильма «Чужой: Ромул» от режиссёра «Не дыши» Феде Альваре. По сюжету главные герои отправятся на заброшенную станцию. В какой-то момент всё пойдёт не по плану, так как станция кишит голодными и кровожадными ксеноморфами.
- В центре сюжета научно-фантастической картины окажется группа молодых колонизаторов, которая сталкивается с ксеноморфом на заброшенной космической станции.
- Грядущая лента станет седьмой во франшизе. Её поставил режиссёр Феде Альварес, в первую очередь известный по «Зловещим мертвецам: Чёрной книге» и триллеру «Не дыши». Создатель франшизы Ридли Скотт выступил в качестве одного из продюсеров.
- Главные роли в хорроре исполнили Кейли Спейни («Присцилла»), Изабела Мерсед («Мадам Паутина»), Дэвид Джонссон Фрэй («Улица ржи»), Арчи Рено («Тень и кость») и Спайк Ферн («Солнце моё»).
- По некоторым данным события «Ромула» развернутся между первым и вторым фильмами серии «Чужой».
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