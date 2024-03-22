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Первые кадры фильма "Чужой: Ромул"

Первые кадры фильма "Чужой: Ромул"

Автор:
22 марта 2024 09:36
Сообщество : Кино
Метки: Видео   интересно   кино   тизер   трейлер   фильм   чужой   
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В сети появился тизер-трейлер фильма «Чужой: Ромул» от режиссёра «Не дыши» Феде Альваре. По сюжету главные герои отправятся на заброшенную станцию. В какой-то момент всё пойдёт не по плану, так как станция кишит голодными и кровожадными ксеноморфами.

  • В центре сюжета научно-фантастической картины окажется группа молодых колонизаторов, которая сталкивается с ксеноморфом на заброшенной космической станции.
  • Грядущая лента станет седьмой во франшизе. Её поставил режиссёр Феде Альварес, в первую очередь известный по «Зловещим мертвецам: Чёрной книге» и триллеру «Не дыши». Создатель франшизы Ридли Скотт выступил в качестве одного из продюсеров.
  • Главные роли в хорроре исполнили Кейли Спейни («Присцилла»), Изабела Мерсед («Мадам Паутина»), Дэвид Джонссон Фрэй («Улица ржи»), Арчи Рено («Тень и кость») и Спайк Ферн («Солнце моё»).
  • По некоторым данным события «Ромула» развернутся между первым и вторым фильмами серии «Чужой».

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Метки: Видео   интересно   кино   тизер   трейлер   фильм   чужой   
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790
Нежмисто Живисто Час назад
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513
fedding 11 минут назад
Ромул... Про цыган что-ли?
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14k
..: Атеист :.. 47 минут назад
пол года еще.. чтож. подождем, надеюсь не очередной шлак
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2
DuckTales 52 минуты назад
Надеюсь это будет круто
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 3874 поста (3865 в горячем)

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