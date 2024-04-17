Легенда VHS эпохи озвучивает фильм

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В сети появились кадры, на которых советский и российский музыкальный журналист, синхронный переводчик и диктор Андрей Гаврилов озвучивает фильм «Драйв» с Райаном Гослингом. Приятно лишний раз услышать легендарный VHS голос из 90-х.
И никакой прищепки на носу.
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Слабаки
Причем здесь прищепка? Это же Гаврилов, а не Володарский.