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Легенда VHS эпохи озвучивает фильм

Легенда VHS эпохи озвучивает фильм

Автор:
17 апреля 2024 09:08
Сообщество : Кино
Метки: Андрей Гаврилов   Видео   голос   драйв   кино   озвучка   фильм   
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В сети появились кадры, на которых советский и российский музыкальный журналист, синхронный переводчик и диктор Андрей Гаврилов озвучивает фильм «Драйв» с Райаном Гослингом. Приятно лишний раз услышать легендарный VHS голос из 90-х.

И никакой прищепки на носу.

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Метки: Андрей Гаврилов   Видео   голос   драйв   кино   озвучка   фильм   
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9  комментариев
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12k
hairov 2 часа назад
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716
Bassreflex 8 минут назад
Смотрели недавно дома "Крокодил Данди" в переводе Гаврилова. Дети сказали: "ФУ! тётю озвучивает какой-то дядя!" Не будем смотреть! ))))
Слабаки
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3k
Pioner76 54 минуты назад
Был такой онлайн кино театр www.megahit-online.guruwww.megahit-online.guru, но закрыли. Там было много фильмов с переводами из 80-х.
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8k
Marlboro Час назад
Ностальгия для олдскулов.
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8
aboutblank Час назад
"И никакой прищепки на носу."

Причем здесь прищепка? Это же Гаврилов, а не Володарский.
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3k
PbIBOK 2 часа назад
На рутрекере нет перевода Гаврилова. А жаль...
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Себастьян Перейра
  • Дата регистрации: 01.01.1970
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