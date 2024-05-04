Старинное и сложнейшее искусство Китая по приготовлению бумаги из бамбука





Приготовление бумаги из бамбука - это старинное и сложнейшее искусство Китая. Оно является нематериальным культурным наследием. По традиционному методу на ее изготовление уходит целый год! Это видео длится не 12 месяцев, конечно же, но и коротким его не назовешь.