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Старинное и сложнейшее искусство Китая по приготовлению бумаги из бамбука

Старинное и сложнейшее искусство Китая по приготовлению бумаги из бамбука

Автор:
04 мая 2024 08:05
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: Видео   Китай   бамбук   бумага из бамбука   интересно   работа   
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Приготовление бумаги из бамбука - это старинное и сложнейшее искусство Китая. Оно является нематериальным культурным наследием. По традиционному методу на ее изготовление уходит целый год! Это видео длится не 12 месяцев, конечно же, но и коротким его не назовешь.

Предлагаю насладиться очень интересным и медитативным роликом, в котором девушка в одиночку делает бамбуковую бумагу. Время пролетит незаметно.

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Метки: Видео   Китай   бамбук   бумага из бамбука   интересно   работа   
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3  комментария
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15k
котегRUS 59 минут назад
вот кого надо в жены брать...
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Омар Хайям 15 минут назад
Сильна деваха.
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Olxi
  • Дата регистрации: 14.09.2013
  • 2995 постов (2911 в горячем)

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