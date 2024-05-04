Старинное и сложнейшее искусство Китая по приготовлению бумаги из бамбука

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Приготовление бумаги из бамбука - это старинное и сложнейшее искусство Китая. Оно является нематериальным культурным наследием. По традиционному методу на ее изготовление уходит целый год! Это видео длится не 12 месяцев, конечно же, но и коротким его не назовешь.
Предлагаю насладиться очень интересным и медитативным роликом, в котором девушка в одиночку делает бамбуковую бумагу. Время пролетит незаметно.
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