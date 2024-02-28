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Забавные китайские гиромашинки

Забавные китайские гиромашинки

Автор:
28 февраля 2024 16:00
Метки: Видео   Китай   Прикол   гиромашинка   игрушка   интересно   
1899
1
1

В Китае (и не только) начали продавать гиромашинки для взрослых. Управлять ими довольно сложно, но весело.


Чаще всего машинки покупают для парков аттракционов. Стоят подобные игрушки около 270 тысяч рублей за штуку. Чего только не придумают!

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Метки: Видео   Китай   Прикол   гиромашинка   игрушка   интересно   
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5  комментариев
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1k
дмитрий викторович Час назад
Хорошо, что сиденья в чехлах. После каждого клиента проще менять, чем отмывать.
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27k
Влад Полчаса назад
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16k
куджо 39 минут назад
Да вы ч, давно у нас в парках
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11k
Vacony 55 минут назад
от видео уже укачало ....
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