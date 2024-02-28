Забавные китайские гиромашинки

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В Китае (и не только) начали продавать гиромашинки для взрослых. Управлять ими довольно сложно, но весело.
Чаще всего машинки покупают для парков аттракционов. Стоят подобные игрушки около 270 тысяч рублей за штуку. Чего только не придумают!
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