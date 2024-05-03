Коты готовятся к летнему сезону

Всем котикам необходима высокая физическая нагрузка. Иначе их ожидает излишне пушистая кость и очень мягкое пузико, и герои этого ролика это прекрасно знают.

Именно поэтому в свое свободное время они всегда занимаются на своем любимом кошачьем колесе. Пушистики очень ответственно подходят к тренировкам и помогают друг другу в этом нелегком деле. Так, пока один из приятелей бегает, второй разгоняет колесо, ну и немного разминает и свои пушистые лапки.