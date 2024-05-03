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Сообщество Без кота и жизнь не та 2343 поста • 514 подписчиков подписаться
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Коты готовятся к летнему сезону

Коты готовятся к летнему сезону

Автор:
03 мая 2024 08:03
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   животные   колесо   кот   кошка   тренировка   
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Хозяин котов показал, как питомцы подготавливаются к летнему сезону. Пушистые герои видео очень ответственно подходят к тренировкам и помогают друг другу.

Всем котикам необходима высокая физическая нагрузка. Иначе их ожидает излишне пушистая кость и очень мягкое пузико, и герои этого ролика это прекрасно знают.

Именно поэтому в свое свободное время они всегда занимаются на своем любимом кошачьем колесе. Пушистики очень ответственно подходят к тренировкам и помогают друг другу в этом нелегком деле. Так, пока один из приятелей бегает, второй разгоняет колесо, ну и немного разминает и свои пушистые лапки.

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Метки: Видео   животные   колесо   кот   кошка   тренировка   
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