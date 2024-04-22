Сотрудники хлебокомбината устроили потасовку в Подольске

Многонациональная битва на батонах произошла на Коломенском хлебокомбинате в Подольске — чеченец повздорил с таджиком, а затем к замесу подключились остальные сотрудники предприятия.

Сообщается, что инцидент произошёл 17 апреля. Причиной конфликта стала жена таджика Сарика. Уроженец Чечни, стоявший на линии напротив них, попросил женщину подать ему лоток. Из-за этой просьбы Сарик почему-то сильно оскорбился (возможно, чеченец сделал это без уважения). Словесный конфликт быстро перерос в рукопашную, в ход даже пошли лотки и подносы с хлебом, а затем к драке подключились ещё несколько человек, в том числе русские ребята.