Сотрудники хлебокомбината устроили потасовку в Подольске

Инцидент уже успели окрестить "хлебным дебошем", "бородинским сражением" и "битвой на батонах".
Многонациональная битва на батонах произошла на Коломенском хлебокомбинате в Подольске — чеченец повздорил с таджиком, а затем к замесу подключились остальные сотрудники предприятия.
Сообщается, что инцидент произошёл 17 апреля. Причиной конфликта стала жена таджика Сарика. Уроженец Чечни, стоявший на линии напротив них, попросил женщину подать ему лоток. Из-за этой просьбы Сарик почему-то сильно оскорбился (возможно, чеченец сделал это без уважения). Словесный конфликт быстро перерос в рукопашную, в ход даже пошли лотки и подносы с хлебом, а затем к драке подключились ещё несколько человек, в том числе русские ребята.
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Сообщается, что четверых самых активных участников драки отстранили от работы. Данных от МВД нет, очевидно, никто заявлений не писал.
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