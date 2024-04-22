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Сотрудники хлебокомбината устроили потасовку в Подольске

Сотрудники хлебокомбината устроили потасовку в Подольске

Автор:
22 апреля 2024 20:12
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Подольск   драка   курьёз   отстранение   хлебокомбинат   
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Инцидент уже успели окрестить "хлебным дебошем", "бородинским сражением" и "битвой на батонах".

Многонациональная битва на батонах произошла на Коломенском хлебокомбинате в Подольске — чеченец повздорил с таджиком, а затем к замесу подключились остальные сотрудники предприятия.



Сообщается, что инцидент произошёл 17 апреля. Причиной конфликта стала жена таджика Сарика. Уроженец Чечни, стоявший на линии напротив них, попросил женщину подать ему лоток. Из-за этой просьбы Сарик почему-то сильно оскорбился (возможно, чеченец сделал это без уважения). Словесный конфликт быстро перерос в рукопашную, в ход даже пошли лотки и подносы с хлебом, а затем к драке подключились ещё несколько человек, в том числе русские ребята.

Сообщается, что четверых самых активных участников драки отстранили от работы. Данных от МВД нет, очевидно, никто заявлений не писал.

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Метки: Видео   Подольск   драка   курьёз   отстранение   хлебокомбинат   
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9  комментариев
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20k
Андрей 59 минут назад
Замес на хлебокомбинате! Вот это новость!
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6k
Григорий 13 минут назад
Пускайте газ! там нет людей.
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11k
Дмитрий Полчаса назад
Главное, что хлеб не пострадал.
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4k
Александр Ломовицкий 43 минуты назад
хлеб пекут руками которыми говно с жопы смывают. кто вообще мигрантов допустил к продуктам питания ? тем более таджиков .
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12k
Андрей Ма-С 44 минуты назад
на черное ставить или казино уже не принимает эту ставку???
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10k
Гвоздь 49 минут назад
саундтрек потеряли, вот он:
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40
Бывалый Трус 49 минут назад
Похоже на гонконгский классический боевик типа "Кулак Ярости".
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Burzum
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