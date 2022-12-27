В Китае кабан неожиданно напал на охранника

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В Ухане, провинция Хубэй, кабан проник на частную территорию и атаковал работника охранной организации. Животное начало преследовать мужчину и несколько раз повалило его на землю.
Во время встречи с кабаном охранник получил лёгкие травмы. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
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но у меня вопрос - как блин там кабан оказался?