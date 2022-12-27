FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 13238 постов • 1459 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
В Китае кабан неожиданно напал на охранника

В Китае кабан неожиданно напал на охранника

Автор:
27 декабря 2022 09:30
Сообщество : Животные
Метки: Китай   Ухань   видео   животные   кабан   люди   нападение   охранник   
195
1
1
В Ухане, провинция Хубэй, кабан проник на частную территорию и атаковал работника охранной организации. Животное начало преследовать мужчину и несколько раз повалило его на землю.
Во время встречи с кабаном охранник получил лёгкие травмы. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Китай   Ухань   видео   животные   кабан   люди   нападение   охранник   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
146
ruslan d Полчаса назад
Кабан зверь лютый ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Егор 2 минуты назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Инквизитор РФ 3 минуты назад
Охранник дебил. Хорошо что это не взрослый секач.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Trenzel2003 3 минуты назад
Всем известно что китайцы умеют кунг-фу. Почему не применил против кабана?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Интерактивный Конвертер 3 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Copycat 6 минут назад
слава богу дядька ушибами отделался) видно что в возрасте и "торреодоры" не особо годится

но у меня вопрос - как блин там кабан оказался?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
pinbalist Полчаса назад
Только не жрите кабана!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Борис Карабанов 37 минут назад
Из биолаборатории сбежал?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Себастьян Перейра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

941442



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 23 декабря
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 23 декабря
Тем временем в Ирландии: 25 мемов из самой зеленой и веселой страны
Тем временем в Ирландии: 25 мемов из самой зеленой и веселой страны
Набирающие популярность в сообществах
11 коллекционных автомобилей, которые возрастут в цене в 2023 году
11 коллекционных автомобилей, которые возрастут в цене в 2023 году
Китай проигрывает “битву” за Тайвань. Производитель чипов TSMC переезжает в США
Китай проигрывает “битву” за Тайвань. Производитель чипов TSMC переезжает в США
Пытаюсь купить подарки семье на кредитку и даже сэкономить
Пытаюсь купить подарки семье на кредитку и даже сэкономить
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Дети индиго

Лучшие демотиваторы
Любимая женщина механика Гаврилова

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#люди#интересное#новый год#деньги#животные#актеры#Англия#комментарии
#Юмор#Прикол#картинки#кино#в мире#Жизнь#Китай#Интересные#дети#Мемы
#интересно#история#подборка#Приколы#фотографии#дтп#СССР#аварии#забавно#позитив
Roidmi Eva: почему стоит выбрать этот самоочищающийся робот-пылесос Roidmi Eva: почему стоит выбрать этот самоочищающийся робот-пылесос Настойчивый ухажёр решил напасть на охранника магазина Настойчивый ухажёр решил напасть на охранника магазина В Китае обезьяна неожиданно напала на трёхлетнюю девочку В Китае обезьяна неожиданно напала на трёхлетнюю девочку Медведь напал на назойливого туриста в национальном парке Медведь напал на назойливого туриста в национальном парке Внезапное нападение бешеной лисы на женщину Внезапное нападение бешеной лисы на женщину Фермер явно не пользуется авторитетом среди своих подопечных Фермер явно не пользуется авторитетом среди своих подопечных

На что жалуетесь?

Вернуться