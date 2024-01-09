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Главная > Видео
Женщина догнала обидчика мужа и пожалела об этом

Женщина догнала обидчика мужа и пожалела об этом

Автор:
09 января 2024 10:46
Метки: Видео   жена   избиение   конфликт   муж   удар   
2049
1
1

Нетрезвая женщина решила разобраться с мужчиной, который тронул её мужа «на чужом районе». Незнакомец не стал терпеть её нападки и оскорбления.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику.

Источник:

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Метки: Видео   жена   избиение   конфликт   муж   удар   
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29  комментариев
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7k
Бу Час назад
ну и что в этом хорошего ?(
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263
Сеня Полминуты назад
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4k
brotherirk 42 секунды назад
не зассал! лайк!
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778
cdzpm 3 минуты назад
Нет, не испугался! :))
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429
Eric Cartman 4 минуты назад
Дать медаль за воспитание быдла этому мужику.
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258
Cool_Romic 5 минут назад
Судя по шлепку ладошкой бил, остальное зря конечно.
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3k
Feathery 5 минут назад
Олега и здесь отличился))))
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35k
Fat Lynx 10 минут назад
Надеюсь, что поумнеет... А вообще, в последнее время поражает количество людей обделенных какой-либо физической/умственной силой и не имеющих средств/навыков физического противостояния оппоненту, но прям лезущих выяснить отношения к людям, находящимся в заведомо более выгодной ситуации.
Недавно наблюдал, как хиленький мужичок спешил догнать здорового явно подпившего гопаря за то, что тот пнул его машину, которая мешала проходить по пешеходной дорожке возле дома. Минут через 15 проехала скорая и я понял, что он таки его догнал.
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6k
Андрей 10 минут назад
я чот, не понял. она встала и за добавкой поспешила?
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4k
Pill 10 минут назад
Выпросила.
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10k
Сергей 15 минут назад
Вот в такие моменты, я полностью за ББПЕ!
Кто то там начнёт вякать про маму-жену-дочку, так вот сразу отвечу:
мои женщины, до такого скотства не упиваются!
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38k
Алексей Полчаса назад
Эй подожди а мне п...й кто даст?)
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38k
Алексей Полчаса назад
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6k
pinbalist 40 минут назад
Первый лещ был правильный и в тему. Остальное - лишнее, могут и наказать.
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389
dm.star2011 40 минут назад
пересмотрела модных сериалов.решила,что так и надо. и закономерно огребла. ибо нехрен.
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3k
Илья 43 минуты назад
Знатного леща прописал , пол рожи будет синей .
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2k
КолдурасЪ 55 минут назад
Смачно акстил. Последствия, не , не слышала.
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78k
Viktor 57 минут назад
Ногами канешн лишнее, а разок впаять сам Бог велел!
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Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
68k
doker Час назад
А этого урода, что бил пьяную бабу ногами не посадят?
Уровень...
Поэтому у нас проблемы с демографией...
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