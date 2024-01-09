Женщина догнала обидчика мужа и пожалела об этом

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Нетрезвая женщина решила разобраться с мужчиной, который тронул её мужа «на чужом районе». Незнакомец не стал терпеть её нападки и оскорбления.
Внимание! Видео содержит ненормативную лексику.
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Недавно наблюдал, как хиленький мужичок спешил догнать здорового явно подпившего гопаря за то, что тот пнул его машину, которая мешала проходить по пешеходной дорожке возле дома. Минут через 15 проехала скорая и я понял, что он таки его догнал.
Кто то там начнёт вякать про маму-жену-дочку, так вот сразу отвечу:
мои женщины, до такого скотства не упиваются!
Уровень...
Поэтому у нас проблемы с демографией...
Касаемо моей национальности - Я РУССКИЙ, касаемо гражданства - Я ГРАЖДАНИН Российской Федерации.
Касаемо хохлов - Харьковская область напрямую - 80 км от меня.
Так вот, неадекватный Вы наш - там живут такие же РУССКИЕ, настоящие, а не Ваше ПЛЕМЯ фашистов.