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Девушка купила квартиру в Сочи за 40 млн ₽ с видом на море, но есть пару нюансов

Девушка купила квартиру в Сочи за 40 млн ₽ с видом на море, но есть пару нюансов

Автор:
18 апреля 2024 11:11
Метки: Видео   Сочи   вид   дорога   квартира   море   
4075
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1


В 50 метрах от дома находится шумная железная дорога, которая мешает ей спать, а рядом протекает речка-вонючка.

Зато вид красивый и ипотека на 30 лет держит в тонусе.

Источник:

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Метки: Видео   Сочи   вид   дорога   квартира   море   
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51  комментарий
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27k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Видимо её так бошку долбили, за 40 лямов, что в сознание уже только после покупки пришла!
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13k
Социум 2 минуты назад
Как слепой смог заработать 44 ляма?
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1k
Андрей Граф 14 минут назад
обычная ТП
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455
DuckTales 24 минуты назад
Она не смотрела хату когда покупала ?
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17k
sgb66 Полчаса назад
Мамайка...
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4k
DVPET Полчаса назад
Я хочу иметь столько денег, чтобы иметь возможность купить за 40кк квартиру не глядя.
Ведь все эти проблемы после первого же посещения перед покупкой были бы видны...
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284
Голован Щекн Полчаса назад
бэдняжкО, плачу просто

но как гласит народная мудрость, если у тупой овцы есть 44 ляма, то найдется и еще...
почему овца и почему найдется еще? ну для овцы которая покупку на 44 ляма делает в слепую, это не такие уж большие деньги и возмущается она исключительно тем что она не получила чего хочет...
тут тачку покупаешь за 2,5-3 ляма, прочтешь все о ней и узнаешь то что даже конструкторы ее не знают, рассмотришь все щели по 5 раз, а у мадамы видимо покупка такой хаты событие рядовое
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1k
АНДРЕЙ Полчаса назад
Потому что ТП.
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34k
Slonyash Полчаса назад
Не плачь. Все бабы дуры.
Кроме тебя. Ты самая дурная.
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636
Vladimir “Kvork” Tolkunov Полчаса назад
Она его себе задает?
Ну видимо толковый манагер по продажам попался.
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9k
mbr 44 минуты назад
Никогда не целуйтесь с девушками, которые покупают себе квартиру за 40 лямов
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435
Alex 48 минут назад
Анекдот напомнило:
-Бабушка, а хорошо жить возле железной дороги?
-Да-да-да-да Да-да-да-да Да-да-да-да
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10k
vasilykopkov 49 минут назад
Ходил я когда-то на курсы продавцов, к стати реально хорошие, но речь не о них.
Была у нас там преподаватель - классная тётка с большим опытом продаж. Рассказала случай из своей практики.
В конце 90-х работала она риэлтором. Досталась ей квартира где-то на каширке с видом на МНПЗ "Капотня". Всё бы ничего, но на заводе периодически дожигали продукты переработки, выходящие из высокой трубы (не знаю как сейчас) и над районом вспыхивал огромный факел огня. Днем особо не заметно, а вот вечером и ночью красные всполохи из окон делали квартиру похожей локацию игры Doom. Появился у неё клиент, договорилась она с ним показать квартиру днём, приехала, ждёт. А он звонит - задерживается немного, потом ещё немного и т.д. Короче приехал уже в сумерки. Она с упавшим сердцем открывает ему квартиру и в этот самый момент вспыхивает факел. Квартира резко преображается в филиал ада. У мужика широко открываются глаза, он замирает, потом поворачивается к ней и говорит : " - Беру."
Оказалось - тёще квартиру покупал...
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8k
evenSeven 55 минут назад
В любом деле полезно сначала включать голову, потом делать!
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3k
Rom Час назад
А к чему это видео? Что не так там? Вид из окна есть! Железная дорога - это многим нравится, романтика. И привыкаешь быстро. Речка, может, скоро вонять перестанет. Вот то, что квартира 40 кв/м, это не очень )) Ну и кредит - пердит ))
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7k
Евгений Д Час назад
Вот дура.
А она до оплаты , что ??? Всего этого не видела ???
Шум. От речки море грязное почти всегда= в чем смысл ???
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3k
Сергей Викторович Час назад
"К чему это все?"... Честно говоря, я не знаю...
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11k
MakDag Час назад
Надо еще сделать вертолетную площадку рядом и хостел для мигрантов.
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88
ya da Час назад
Вопрос в другом, от куда у тебя сука 40 лямов и н@уя покупать за такие бабки в сраном сочи
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1k
Александр Куканов Час назад
А мне вот реально жалко. Каждый может попасть.
Увы, часто бывает, что мечты разбиваются о реальность.
Так читал рассказ тети: купила домик в Майями на первой линии с выходом на пляж и видом на море. Мечтала о море и красивом виде. Ну а кто б не мечтал! Много работала, билась, достигала. В результате каждый день толпы народу мимо окон ходят по пляжу. Порой неадекваты в дом рвутся "Я у вас в туалет схожу? Мне надо!". И бомжи на пляже по ночам тусуются под окнами. Такой вот вид.
Тоже хейта отхватила в комментариях.
А поди угадай при покупке недвижимости какие будут соседи или особенности местной инфраструктуры. Всего не просчитать. В Москве и Питере (да и много где!) тоже сейчас квартиру купить что кота в мешке. Сейчас - нормальный район, через год другой - гетто и кишлак!
Помните как в фильме "Семь". Риэлтор заводил героев фильма на осмотр квартиры аккурат между поездами, а после покупки они себя обнаружили в постоянно трясущемся доме.
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2k
Вадим Курбатов Час назад
Ну как "зачем"? Чтобы снять говновидосик и выложить на своём говноканале.
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Terracotka
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 1408 постов (1378 в горячем)

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