Девушка купила квартиру в Сочи за 40 млн ₽ с видом на море, но есть пару нюансов

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В 50 метрах от дома находится шумная железная дорога, которая мешает ей спать, а рядом протекает речка-вонючка.
Зато вид красивый и ипотека на 30 лет держит в тонусе.
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Ведь все эти проблемы после первого же посещения перед покупкой были бы видны...
но как гласит народная мудрость, если у тупой овцы есть 44 ляма, то найдется и еще...
почему овца и почему найдется еще? ну для овцы которая покупку на 44 ляма делает в слепую, это не такие уж большие деньги и возмущается она исключительно тем что она не получила чего хочет...
тут тачку покупаешь за 2,5-3 ляма, прочтешь все о ней и узнаешь то что даже конструкторы ее не знают, рассмотришь все щели по 5 раз, а у мадамы видимо покупка такой хаты событие рядовое
Кроме тебя. Ты самая дурная.
Ну видимо толковый манагер по продажам попался.
-Бабушка, а хорошо жить возле железной дороги?
-Да-да-да-да Да-да-да-да Да-да-да-да
Была у нас там преподаватель - классная тётка с большим опытом продаж. Рассказала случай из своей практики.
В конце 90-х работала она риэлтором. Досталась ей квартира где-то на каширке с видом на МНПЗ "Капотня". Всё бы ничего, но на заводе периодически дожигали продукты переработки, выходящие из высокой трубы (не знаю как сейчас) и над районом вспыхивал огромный факел огня. Днем особо не заметно, а вот вечером и ночью красные всполохи из окон делали квартиру похожей локацию игры Doom. Появился у неё клиент, договорилась она с ним показать квартиру днём, приехала, ждёт. А он звонит - задерживается немного, потом ещё немного и т.д. Короче приехал уже в сумерки. Она с упавшим сердцем открывает ему квартиру и в этот самый момент вспыхивает факел. Квартира резко преображается в филиал ада. У мужика широко открываются глаза, он замирает, потом поворачивается к ней и говорит : " - Беру."
Оказалось - тёще квартиру покупал...
А она до оплаты , что ??? Всего этого не видела ???
Шум. От речки море грязное почти всегда= в чем смысл ???
Увы, часто бывает, что мечты разбиваются о реальность.
Так читал рассказ тети: купила домик в Майями на первой линии с выходом на пляж и видом на море. Мечтала о море и красивом виде. Ну а кто б не мечтал! Много работала, билась, достигала. В результате каждый день толпы народу мимо окон ходят по пляжу. Порой неадекваты в дом рвутся "Я у вас в туалет схожу? Мне надо!". И бомжи на пляже по ночам тусуются под окнами. Такой вот вид.
Тоже хейта отхватила в комментариях.
А поди угадай при покупке недвижимости какие будут соседи или особенности местной инфраструктуры. Всего не просчитать. В Москве и Питере (да и много где!) тоже сейчас квартиру купить что кота в мешке. Сейчас - нормальный район, через год другой - гетто и кишлак!
Помните как в фильме "Семь". Риэлтор заводил героев фильма на осмотр квартиры аккурат между поездами, а после покупки они себя обнаружили в постоянно трясущемся доме.
Вот и в данном случае. Она что не видела железную дорогу? Про запах речки конечно так не узнаешь, но я насторожилась бы относительно устойчивости грунта под домом, если река близко и уж точно можно было пообщаться в местных пабликах. А так... Сама дура. Зато вид.
Прибавьте к этому старания риэлтора, который нальет в уши покупателю все что угодно.
У меня в родном подмосковье ни пейзажей, ни природы: одни дороги, грохот, вид из окна на завод и миллионы "пАнаехавших".
Ну как тут не размечтаться о "домике у моря"?