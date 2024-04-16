Кота, особенно, если он еще совсем маленьких размеров, очень легко потерять, даже в пределах однокомнатной квартиры. Ведь так много мест, где он может затаиться просто ради того, чтобы отдохнуть от этих назойливых людей.

Котенок из этого видео, например, выбрал для уединения место под батареей. Но, помимо желания побыть одному, тут, скорее всего, также сыграл роль источник тепла. Котику просто-напросто стало тепло под радиатором, и он очень быстро уснул, даже не успев принять нормальную позу для сна.