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Сообщество Без кота и жизнь не та 2251 пост • 510 подписчиков подписаться
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Котёнок выбрал необычное место для сна

Котёнок выбрал необычное место для сна

Автор:
16 апреля 2024 07:41
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   батарея   животные   котёнок   радиатор   сон   
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Автор видео запечатлел своего котёнка, выбравшего необычное место для сна. Пушистый питомец решил вздремнуть под батареей.

Кота, особенно, если он еще совсем маленьких размеров, очень легко потерять, даже в пределах однокомнатной квартиры. Ведь так много мест, где он может затаиться просто ради того, чтобы отдохнуть от этих назойливых людей.

Котенок из этого видео, например, выбрал для уединения место под батареей. Но, помимо желания побыть одному, тут, скорее всего, также сыграл роль источник тепла. Котику просто-напросто стало тепло под радиатором, и он очень быстро уснул, даже не успев принять нормальную позу для сна.

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Метки: Видео   батарея   животные   котёнок   радиатор   сон   
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5  комментариев
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34k
Slonyash 46 минут назад
Тепло!
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7k
Евгений Д 17 минут назад
Замерз и нашел теплое место
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4k
Enigma Kuutar 24 минуты назад
тёпленько.
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10k
vasilykopkov 50 минут назад
У меня так щенок, спаниель русский, забрался за батарею, старую, чугунную и там застрял в позе Иисуса. Мы его найти не могли, пока он скулить не начал, от жары, видимо. Еле вытащили, уже хотели батарею снимать...
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79k
Viktor 2 часа назад
Может он просто застрял?
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3597 постов (3566 в горячем)

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